قراءة الطاقات الأربعة لشهر فبراير لجميع الأبراج الفلكية

الأبراج النارية: ‎(الحمل، الأسد، القوس)

الأبراج الهوائية: (ميزان، جوزاء، دلو)

الأبراج المائية: ( العقرب، السرطان، الحوت)

الأبراج الترابية: (جدي، عذراء، ثور)

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر نصائح وتوقعات عامة سريعة لشهر فبراير، لجميع الأبراج الفلكية، بالطاقات الأربعة للأبراج على النحو التالى:- يجب على مواليد الأبراج النارية الانغلاق على ذاتهم بعض الشئ والتواصل الروحي أكثر مع أنفسهم.- محاولة موازنة الأمور وتعليم أنفسهم الاستقرار رغم الخيبات التي يشعرون بها.- سيقومون بكشف أمور غامضة كثيرة ستصدمهم، منها أشخاص قريبين يحاولون الغدر بهم.- يجب عليهم التفكير في السفر والبعد عن كل شيء سلبي يحيط بهم.- يجب حساب جميع كتاباتهم على السوشيال ميديا لأن هنا من يتربص لهم الأخطاء.‏- سوف يتخلصون من الإرهاق والتعب الذي يشعرون به خطوة بخطوة بشكل متتالي.- يجب عليهم موازنة أمورهم المالية وعدم الإسراف.- سيتم مواجهة بينهم وبين شخص يحاول استفزازهم، يجب عليهم التحلي بالهدوء قدر المستطاع لأنه يتربص بهم كثيرًا.- سيكون هناك مناقشة وإنهاء مشكلة مع أب أو شخص أكبر ستنتهي على خير وصلح.- سيتم الرحيل عن أمور متعبة أو علاقة سامة نوعًا ما كانت سبب في أذى لهم وبذلوا بها مجهود كبير للغاية.- سيرجع لهم أشخاص من الماضي هم غير متقبلينهم على الإطلاق.- سيقومون بانطلاق قوى ناحية عملهم ومهنتهم وسوف ينجحون.- سيعانون من آلام بالصدر تأتي وتختفي وكأنها وخزات واضحة بسبب الحزن وخيبة الأمل.- سيقومون بمواجهة أمور كثيرة كانوا يخافون منها من قبل.- يمتلكون طاقة حيرة وتردد بداخلهم لا يعلمون ماذا يريدون يجب عليهم التحلي بالصراحة مع أنفسهم ولا يهربون من الحقيقة الواضحة أمامهم.- سيكون هناك بداية عاطفية جديدة للمنفصلين.- سيكون هناك احتفال مع العائلة بخصوص خبر جميل.- هناك زيادة أو نزول فى الوزن بشكل كبير.- ينتظرون أوراق بخصوص زيادة مالية أو ارتفاع درجة أو ترقية بالعمل ستصل إليهم قريبًا.- يجب عليهم عدم العطاء بشكل مبالغ فيه مع الأشخاص التي لا تقدر عطائهم.- سوف يقومون بشراء شيء جديد للبيت.- ستحدث مشكلة مع أحد الأشخاص ستمر سريعًا.- سيقومون بدفع مبلغ مالي في شئ خارج حساباتهم لكنهم سيعوضوا تلك الأموال.- أخبار سارة سوف تصلهم قريبًا خاصة بالشريك.- شهر فبراير بداية تسديد ديون ستنتهي قريبًا.- سيشعرون بالآلام في الأرجل بسبب إرهاق العمل الدائم يجب الذهاب بسببها إلى الطبيب.- سيكون هناك سماع خبر محزن لكنه يلي ذلك أشياء أفضل لهم.- سيكون هناك ترقيات بالعمل وكسب أموال جيدة لهم خاصة مبلغ يحمل رقم ٣ أو مضاعفاته.- يجب عليهم عدم الرجوع لعلاقة هم قاموا بانهائها خاصة إذا كان ذلك الشريك من برج ناري أو ترابي لأنها ستكون علاقة مرهقة لغاية ولا شيء سوف يتغير بها.