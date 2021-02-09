قراءة الطاقات الأربعة لشهر فبراير لجميع الأبراج الفلكية
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:54 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر نصائح وتوقعات عامة سريعة لشهر فبراير، لجميع الأبراج الفلكية، بالطاقات الأربعة للأبراج على النحو التالى:
الأبراج النارية: (الحمل، الأسد، القوس)
- يجب على مواليد الأبراج النارية الانغلاق على ذاتهم بعض الشئ والتواصل الروحي أكثر مع أنفسهم.
- محاولة موازنة الأمور وتعليم أنفسهم الاستقرار رغم الخيبات التي يشعرون بها.
- سيقومون بكشف أمور غامضة كثيرة ستصدمهم، منها أشخاص قريبين يحاولون الغدر بهم.
- يجب عليهم التفكير في السفر والبعد عن كل شيء سلبي يحيط بهم.
- يجب حساب جميع كتاباتهم على السوشيال ميديا لأن هنا من يتربص لهم الأخطاء.
- سوف يتخلصون من الإرهاق والتعب الذي يشعرون به خطوة بخطوة بشكل متتالي.
- يجب عليهم موازنة أمورهم المالية وعدم الإسراف.
- سيتم مواجهة بينهم وبين شخص يحاول استفزازهم، يجب عليهم التحلي بالهدوء قدر المستطاع لأنه يتربص بهم كثيرًا.
- سيكون هناك مناقشة وإنهاء مشكلة مع أب أو شخص أكبر ستنتهي على خير وصلح.
الأبراج الهوائية: (ميزان، جوزاء، دلو)
- سيتم الرحيل عن أمور متعبة أو علاقة سامة نوعًا ما كانت سبب في أذى لهم وبذلوا بها مجهود كبير للغاية.
- سيرجع لهم أشخاص من الماضي هم غير متقبلينهم على الإطلاق.
- سيقومون بانطلاق قوى ناحية عملهم ومهنتهم وسوف ينجحون.
- سيعانون من آلام بالصدر تأتي وتختفي وكأنها وخزات واضحة بسبب الحزن وخيبة الأمل.
- سيقومون بمواجهة أمور كثيرة كانوا يخافون منها من قبل.
- يمتلكون طاقة حيرة وتردد بداخلهم لا يعلمون ماذا يريدون يجب عليهم التحلي بالصراحة مع أنفسهم ولا يهربون من الحقيقة الواضحة أمامهم.
- سيكون هناك بداية عاطفية جديدة للمنفصلين.
- سيكون هناك احتفال مع العائلة بخصوص خبر جميل.
الأبراج المائية: ( العقرب، السرطان، الحوت)
- هناك زيادة أو نزول فى الوزن بشكل كبير.
- ينتظرون أوراق بخصوص زيادة مالية أو ارتفاع درجة أو ترقية بالعمل ستصل إليهم قريبًا.
- يجب عليهم عدم العطاء بشكل مبالغ فيه مع الأشخاص التي لا تقدر عطائهم.
- سوف يقومون بشراء شيء جديد للبيت.
- ستحدث مشكلة مع أحد الأشخاص ستمر سريعًا.
- سيقومون بدفع مبلغ مالي في شئ خارج حساباتهم لكنهم سيعوضوا تلك الأموال.
- أخبار سارة سوف تصلهم قريبًا خاصة بالشريك.
الأبراج الترابية: (جدي، عذراء، ثور)
- شهر فبراير بداية تسديد ديون ستنتهي قريبًا.
- سيشعرون بالآلام في الأرجل بسبب إرهاق العمل الدائم يجب الذهاب بسببها إلى الطبيب.
- سيكون هناك سماع خبر محزن لكنه يلي ذلك أشياء أفضل لهم.
- سيكون هناك ترقيات بالعمل وكسب أموال جيدة لهم خاصة مبلغ يحمل رقم ٣ أو مضاعفاته.
- يجب عليهم عدم الرجوع لعلاقة هم قاموا بانهائها خاصة إذا كان ذلك الشريك من برج ناري أو ترابي لأنها ستكون علاقة مرهقة لغاية ولا شيء سوف يتغير بها.
الأبراج النارية: (الحمل، الأسد، القوس)
- يجب على مواليد الأبراج النارية الانغلاق على ذاتهم بعض الشئ والتواصل الروحي أكثر مع أنفسهم.
- محاولة موازنة الأمور وتعليم أنفسهم الاستقرار رغم الخيبات التي يشعرون بها.
- سيقومون بكشف أمور غامضة كثيرة ستصدمهم، منها أشخاص قريبين يحاولون الغدر بهم.
- يجب عليهم التفكير في السفر والبعد عن كل شيء سلبي يحيط بهم.
- يجب حساب جميع كتاباتهم على السوشيال ميديا لأن هنا من يتربص لهم الأخطاء.
- سوف يتخلصون من الإرهاق والتعب الذي يشعرون به خطوة بخطوة بشكل متتالي.
- يجب عليهم موازنة أمورهم المالية وعدم الإسراف.
- سيتم مواجهة بينهم وبين شخص يحاول استفزازهم، يجب عليهم التحلي بالهدوء قدر المستطاع لأنه يتربص بهم كثيرًا.
- سيكون هناك مناقشة وإنهاء مشكلة مع أب أو شخص أكبر ستنتهي على خير وصلح.
الأبراج الهوائية: (ميزان، جوزاء، دلو)
- سيتم الرحيل عن أمور متعبة أو علاقة سامة نوعًا ما كانت سبب في أذى لهم وبذلوا بها مجهود كبير للغاية.
- سيرجع لهم أشخاص من الماضي هم غير متقبلينهم على الإطلاق.
- سيقومون بانطلاق قوى ناحية عملهم ومهنتهم وسوف ينجحون.
- سيعانون من آلام بالصدر تأتي وتختفي وكأنها وخزات واضحة بسبب الحزن وخيبة الأمل.
- سيقومون بمواجهة أمور كثيرة كانوا يخافون منها من قبل.
- يمتلكون طاقة حيرة وتردد بداخلهم لا يعلمون ماذا يريدون يجب عليهم التحلي بالصراحة مع أنفسهم ولا يهربون من الحقيقة الواضحة أمامهم.
- سيكون هناك بداية عاطفية جديدة للمنفصلين.
- سيكون هناك احتفال مع العائلة بخصوص خبر جميل.
الأبراج المائية: ( العقرب، السرطان، الحوت)
- هناك زيادة أو نزول فى الوزن بشكل كبير.
- ينتظرون أوراق بخصوص زيادة مالية أو ارتفاع درجة أو ترقية بالعمل ستصل إليهم قريبًا.
- يجب عليهم عدم العطاء بشكل مبالغ فيه مع الأشخاص التي لا تقدر عطائهم.
- سوف يقومون بشراء شيء جديد للبيت.
- ستحدث مشكلة مع أحد الأشخاص ستمر سريعًا.
- سيقومون بدفع مبلغ مالي في شئ خارج حساباتهم لكنهم سيعوضوا تلك الأموال.
- أخبار سارة سوف تصلهم قريبًا خاصة بالشريك.
الأبراج الترابية: (جدي، عذراء، ثور)
- شهر فبراير بداية تسديد ديون ستنتهي قريبًا.
- سيشعرون بالآلام في الأرجل بسبب إرهاق العمل الدائم يجب الذهاب بسببها إلى الطبيب.
- سيكون هناك سماع خبر محزن لكنه يلي ذلك أشياء أفضل لهم.
- سيكون هناك ترقيات بالعمل وكسب أموال جيدة لهم خاصة مبلغ يحمل رقم ٣ أو مضاعفاته.
- يجب عليهم عدم الرجوع لعلاقة هم قاموا بانهائها خاصة إذا كان ذلك الشريك من برج ناري أو ترابي لأنها ستكون علاقة مرهقة لغاية ولا شيء سوف يتغير بها.