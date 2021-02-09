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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

قراءة الطاقات الأربعة لشهر فبراير لجميع الأبراج الفلكية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:54 ص
مروة نصر
مروة نصر
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر نصائح وتوقعات عامة سريعة لشهر فبراير، لجميع الأبراج الفلكية، بالطاقات الأربعة للأبراج على النحو التالى:

الأبراج النارية: ‎(الحمل، الأسد، القوس)
- يجب على مواليد الأبراج النارية الانغلاق على ذاتهم بعض الشئ والتواصل الروحي أكثر مع أنفسهم.
- محاولة موازنة الأمور وتعليم أنفسهم الاستقرار رغم الخيبات التي يشعرون بها.
- سيقومون بكشف أمور غامضة كثيرة ستصدمهم، منها أشخاص قريبين يحاولون الغدر بهم.
- يجب عليهم التفكير في السفر والبعد عن كل شيء سلبي يحيط بهم.
- يجب حساب جميع كتاباتهم على السوشيال ميديا لأن هنا من يتربص لهم الأخطاء.
‏- سوف يتخلصون من الإرهاق والتعب الذي يشعرون به خطوة بخطوة بشكل متتالي.
- يجب عليهم موازنة أمورهم المالية وعدم الإسراف.
- سيتم مواجهة بينهم وبين شخص يحاول استفزازهم، يجب عليهم التحلي بالهدوء قدر المستطاع لأنه يتربص بهم كثيرًا.
- سيكون هناك مناقشة وإنهاء مشكلة مع أب أو شخص أكبر ستنتهي على خير وصلح.

الأبراج الهوائية: (ميزان، جوزاء، دلو)
- سيتم الرحيل عن أمور متعبة أو علاقة سامة نوعًا ما كانت سبب في أذى لهم وبذلوا بها مجهود كبير للغاية.
- سيرجع لهم أشخاص من الماضي هم غير متقبلينهم على الإطلاق.
- سيقومون بانطلاق قوى ناحية عملهم ومهنتهم وسوف ينجحون.
- سيعانون من آلام بالصدر تأتي وتختفي وكأنها وخزات واضحة بسبب الحزن وخيبة الأمل.
- سيقومون بمواجهة أمور كثيرة كانوا يخافون منها من قبل.
- يمتلكون طاقة حيرة وتردد بداخلهم لا يعلمون ماذا يريدون يجب عليهم التحلي بالصراحة مع أنفسهم ولا يهربون من الحقيقة الواضحة أمامهم.
- سيكون هناك بداية عاطفية جديدة للمنفصلين.
- سيكون هناك احتفال مع العائلة بخصوص خبر جميل.

الأبراج المائية: ( العقرب، السرطان، الحوت)
- هناك زيادة أو نزول فى الوزن بشكل كبير.
- ينتظرون أوراق بخصوص زيادة مالية أو ارتفاع درجة أو ترقية بالعمل ستصل إليهم قريبًا.
- يجب عليهم عدم العطاء بشكل مبالغ فيه مع الأشخاص التي لا تقدر عطائهم.
- سوف يقومون بشراء شيء جديد للبيت.
- ستحدث مشكلة مع أحد الأشخاص ستمر سريعًا.
- سيقومون بدفع مبلغ مالي في شئ خارج حساباتهم لكنهم سيعوضوا تلك الأموال.
- أخبار سارة سوف تصلهم قريبًا خاصة بالشريك.

الأبراج الترابية: (جدي، عذراء، ثور)
- شهر فبراير بداية تسديد ديون ستنتهي قريبًا.
- سيشعرون بالآلام في الأرجل بسبب إرهاق العمل الدائم يجب الذهاب بسببها إلى الطبيب.
- سيكون هناك سماع خبر محزن لكنه يلي ذلك أشياء أفضل لهم.
- سيكون هناك ترقيات بالعمل وكسب أموال جيدة لهم خاصة مبلغ يحمل رقم ٣ أو مضاعفاته.
- يجب عليهم عدم الرجوع لعلاقة هم قاموا بانهائها خاصة إذا كان ذلك الشريك من برج ناري أو ترابي لأنها ستكون علاقة مرهقة لغاية ولا شيء سوف يتغير بها.

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