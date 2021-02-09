ميليشا الصدر تنتشر في بغداد والنجف بعد غضب شعبي

أعنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، عن انتشار مئات من العناصر التابعين لميليشا سرايا السلام وزعيمها مقتدى الصدر في شوارع العاصمة العراقية بغداد ومحافظة النجف، وذلك بعدما ألمح ناشطون عراقيون إلى أن الميليشيا متورطة بخطف بعضهم لا سيما في النجف وكربلاء.وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، عن تداول الأوساط العراقية مقاطع فيديو تظهر عناصر مدججة بالسلاح تستقل سيارات رباعية الدفع وسيارات بيك آب وعجلات متنوعة، وتنتشر ليلًا في محافظتي النجف وبغداد.وبررت الميليشيا على لسان المتحدث باسمها، صفاء التميمي، لوسائل إعلام محلية، أن هذا الانتشار جاء "لحماية المحافظات المهددة من قبل تنظيم داعش.فيما أعلنت الميليشيا كشف مخطط يهدف لضرب بعض المناطق، وأشارت إلى تنسيقها مع الأجهزة الأمنية من أجل إحباط ذلك، إلا أن مراقبين أكدوا أن بيان الميليشيا ما هو إلا استعراض، لافتين إلى أن القوات الأمنية لم تعلن عن أي تعاون.يشار إلى أن ناشطين كانوا أكدوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلحين تابعين للسرايا قاموا بشن حملات دهم واعتقالات واعتداء على ناشطين عراقيين، حيث عثر على الناشط رائد الدعمي مكبلا ومعصوب العينين في إحدى المقابر في مدينة كربلاء بجنوب البلاد قبل أيام.