تأييد حكم الإعدام لقاتل سيدة وابنتها بالأقصر

أيّدت محكمة جنايات الأقصر، الاثنين، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، الحكم بإعدام المتهم بقتل سيدة ونجلتها داخل منزلهما بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر.شمل منطوق الحكم ما يلي:- "حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم "ميخائيل ميلاد منسي صالح" بالإعدام شنقا في الجناية 562 لسنة 2020 قسم الأقصر، ورقم 72 كلي لسنة 2020، لاتهامه بـ "قتل عمد" لسيدة وابنتها بمنزلهما، بعد أن أوهمهم بالقيام بمقدرته على علاجهن من السحر.تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر 2019 عندما تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بعثور الأهالي بمنطقة العوامية على جثماني سيدة تدعى "عائشة.ع. ع" 50 سنة، وابنتها "إلهام. ع. أ" 27 سنة، داخل منزلهما في حالة تعفن، وانتقلت على الفور قيادات مديرية الأمن وضباط المباحث لموقع البلاغ وبإجراء الفحص المبدئي على الجثمانين تبين عدم وجود أية آثار لشبهه جنائية في المنزل أو على أجساد السيدتين، وبعرضهما على الطبيب الشرعي صدر التقرير المبدئي يفيد بأنهن تعرضتا لحالة تسمم من أكل فاسد".وبعد صدور تقرير الطب الشرعي النهائي تبين أن السيدتين توفيتا نتيجة الخنق وليس التسمم، وتم على الفور تكثيف التحريات والتحقيقات تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بالأقصر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد اللصوص بعد مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بمحل بجوار منزلهن، وتم على الفور القبض على المتهم ويدعى "ميخائيل م م ص"، والذي اعترف بارتكاب الجريمة بقصد السرقة.