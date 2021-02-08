تصدرت إمساكية شهر رمضان 2021، محركات البحث الشهيرة، حيث يسأل المواطنين عن المواعيد الرسمية لأيام الشهر الكريم، شهر رمضان من الشهور الفاضلة عند المسلمين في بقاع الأرض حيث يستعد إليها المصريين بشكل خاص من تعليق الزينة وشراء الفوانيس، والعرقسور، وغيرها من الطقوس التي يتمتع بها المصريين، وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة إلى أخرى بالشهر الكريم.

إمساكية رمضان 2021

من المتوقع، ووفقا لما ثبت فليكا، فإن أول أيام شهر رمضان المعظم ستكون يوم 13 أبريل، أي أنه يبقى أقل من شهرين على بداية الشهر، ويستعد المصريين لشراء الياميش، وتعليق الزينة.





الدستور " يعرض إمساكية رمضان 2021، وفقا لما أكده خبراء علم الفلك، حيث جاءت كالتالي: حيث التوقيت الأول، أذان الفجر، الشروق، االظهر، العصر، المغرب، العشاء، وهي:





اليوم الأول: الثلاثاء 13 - أبريل - 2021 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م

اليوم الثاني: الأربعاء 14 - أبريل - 2021 04:08 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م

الثالث: الخميس 15 - أبريل - 2021 04:07 ص 05:35 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م

الرابع: الجمعة 16 - أبريل - 2021 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م

الخامس: السبت 17 - أبريل - 2021 04:04 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م

السادس: الأحد 18 - أبريل - 2021 04:03 ص 05:32 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م

السابع: الأثنين 19 - أبريل - 2021 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م





إمساكية رمضان 2021 فلكيا





الثامن: الثلاثاء 20 - أبريل - 2021 04:00 ص 05:30 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م

التاسع: الأربعاء 21 - أبريل - 2021 03:59 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م

العاشر: الخميس 22 - أبريل - 2021 03:58 ص 05:28 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م

الحادي عشر: الجمعة 23 - أبريل - 2021 03:56 ص 05:27 ص 12:01 م 03:37 م 06:35 م 08:05 م

الثاني عشر: السبت 24 - أبريل - 2021 03:55 ص 05:26 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م

الثالث عشر: الأحد 25 - أبريل - 2021 03:54 ص 05:25 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م





امساكية رمضان 2021 حسب خبراء الفلك





الرابع عشر: الأثنين 26 - أبريل - 2021 03:53 ص 05:24 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م

الخامس عشر: الثلاثاء 27 - أبريل - 2021 03:51 ص 05:23 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م

السادس عشر: الأربعاء 28 - أبريل - 2021 03:50 ص 05:22 ص 12:00 م 03:37 م 06:38 م 08:08 م

السابع عشر: الخميس 29 - أبريل - 2021 03:49 ص 05:21 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م

الثامن عشر: الجمعة 30 - أبريل - 2021 03:48 ص 05:20 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م

التاسع عشر: السبت 01 - مايو - 2021 03:47 ص 05:19 ص 12:00 م 03:36 م 06:40 م 08:10 م

العشرون: الأحد 02 - مايو - 2021 03:46 ص 05:18 ص 12:00 م 03:36 م 06:41 م 08:11 م

الحادي والعشرون: الأثنين 03 - مايو - 2021 03:44 ص 05:18 ص 11:59 ص 03:36 م 06:41 م 08:11 م

الثاني والعشرون: الثلاثاء 04 - مايو - 2021 03:43 ص 05:17 ص 11:59 ص 03:36 م 06:42 م 08:12 م

الثالث والعشرون: الأربعاء 05 - مايو - 2021 03:42 ص 05:16 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م

الرابع والعشرون: الخميس 06 - مايو - 2021 03:41 ص 05:15 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م

الخامس والعشرون: الجمعة 07 - مايو - 2021 03:40 ص 05:14 ص 11:59 ص 03:36 م 06:44 م 08:14 م





مواعيد إمساكية رمضان 2021





السادس والعشرون: السبت 08 - مايو - 2021 03:39 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م

السابع والعشرون: الأحد 09 - مايو - 2021 03:38 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م

الثامن والعشرون: الأثنين 10 - مايو - 2021 03:37 ص 05:12 ص 11:59 ص 03:36 م 06:46 م 08:16 م





تفاصيل إمساكية رمضان 2021





التاسع والعشرون: الثلاثاء 11 - مايو - 2021 03:36 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م

الثلاثين: الأربعاء 12 - مايو - 2021 03:35 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م.