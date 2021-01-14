فضل شهر رمضان المعظم

موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيًا في مصر

امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في مصر

حوالى 3 أشهر تتبقى على موعد أول أيام شهر رمضان المعظم، وينتظر ملايين المسلمين حول العالم شهر رمضان الكريم، وتتزايد عمليات البحث يوميا عبر محركات البحث حول معرفة موعد أول أيام شهر رمضان 2021 حيث ينتظر المسلمون في شتى أنحاء العالم وخاصة مصر موعد شهر رمضان المبارك.ويبحث الكثير عن موعد شهر رمضان 2021 لاتخاذ كافة الاستعدادات للشهر الفضيل من تجهيز السلع الاستهلاكية به، وشراء مستلزمات الشهر، من الياميش، والزينة، والفوانيس، حيث توفر بعض الأسر مبالغ مالية لشراء جميع الاحتياجات قبل بداية الشهر بأيام.يعد شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والتوبة عن الذنوب والمعاصي ومحو الخطايا حيث تغلغل فيه الشياطين.وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية توضح وتؤكد أهمية وفضل شهر رمضان الكريم، حيث قال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وأما في السنة النبوية فقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن أَنفَقَ زوجَينِ في سبيلِ اللهِ، نودِيَ من أبوابِ الجنةِ: يا عبدَ اللهِ هذا خيرٌ، فمَن كان من أهلِ الصلاةِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ، ومَن كان من أهلِ الجهادِ دُعِيَ من بابِ الجهادِ، ومَن كان من أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الرَّيَّانِ، ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِيَ من بابِ الصدقةِ.موعد شهر رمضان 2021 فلكيًااعتاد المسلمين في جميع أنحاء العالم على استقبال شهر رمضان والاحتفال به من خلال الطقوس الدينية ومظاهر كثيرة مختلفة تختلف من بلد وبلد من حيث الشكل وبحسب طريقة الاحتفال المتعددة لاختلاف الثقافات.يتوقع خبراء علم الفلك أن شهر رمضان المبارك 2021 القادم سوف يصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021.وبالرغم من التطور الكبير في مجال علم الفلك إلا أن الدول الإسلامية لا تعتمد عليها غير من خلال الرؤية الشرعية وروئية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة.يعتبر يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، هو المتمم لشهر شعبان حسب خبراء علم الفلك، حيث يكون هلال شهر رمضان الكريم لم تثبت رؤيته يوم الرؤية الشرعية، ولن يكون الهلال الجديد ظهر عند غروب الشمس ذلك" يوم الرؤية "في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.