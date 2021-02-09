سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-2-2021 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنوك





وعلى مستوى ارتفاع سعر العملة الأمريكية، فشهدت ارتفاعًا نسبيًا أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64 جنيه، كما ارتفع سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه.



سعر الدولار أمام العملات الأجنبية

أما على المستوى العالمي، شهد سعر الدولار الأمريكي، استقرارًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع الدولار أمام اليورو 0.1 % مسجلا 1.2032 دولار بعد أن انخفض 0.7 % الجمعة الماضية، كما سجل الجنيه الإسترليني 1.3715 دولار بانخفاض بلغ 0.15 % للدولار.



وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 91.130 بعد أن شهد تراجعا نسبته 0.6 % يوم الجمعة، وأيضًا سجل الدولار الأسترالي 0.7665 دولار أمريكي بانخفاض بلغ 0.15 % واستقر الدولار النيوزيلاندي مسجلا 0.7192 دولار أمريكي. أما على المستوى العالمي، شهد سعر الدولار الأمريكي، استقرارًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع الدولار أمام اليورو 0.1 % مسجلا 1.2032 دولار بعد أن انخفض 0.7 % الجمعة الماضية، كما سجل الجنيه الإسترليني 1.3715 دولار بانخفاض بلغ 0.15 % للدولار.وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 91.130 بعد أن شهد تراجعا نسبته 0.6 % يوم الجمعة، وأيضًا سجل الدولار الأسترالي 0.7665 دولار أمريكي بانخفاض بلغ 0.15 % واستقر الدولار النيوزيلاندي مسجلا 0.7192 دولار أمريكي.