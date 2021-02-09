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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-2-2021 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:06 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9-2-2021، خلال حركة التداولات الصباحية في البنوك، إذ بلغ متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية للشراء 15.62 جنيه، وللبيع 15.72 وفقًا لآخر التحديثات.

ويرصد موقع "الدستور"، في التقرير التالي، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وأمام العملات الأجنبية.

وشهد سعر الدولار، خلال التداولات الصباحية، انخفاضًا في بنك إتش إس بي سي ليسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، كما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك


وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي استقرارًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وف بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه.

الدولار اليوم

وعلى مستوى ارتفاع سعر العملة الأمريكية، فشهدت ارتفاعًا نسبيًا أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64 جنيه، كما ارتفع سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه.

سعر الدولار أمام العملات الأجنبية


أما على المستوى العالمي، شهد سعر الدولار الأمريكي، استقرارًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع الدولار أمام اليورو 0.1 % مسجلا 1.2032 دولار بعد أن انخفض 0.7 % الجمعة الماضية، كما سجل الجنيه الإسترليني 1.3715 دولار بانخفاض بلغ 0.15 % للدولار.

وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 91.130 بعد أن شهد تراجعا نسبته 0.6 % يوم الجمعة، وأيضًا سجل الدولار الأسترالي 0.7665 دولار أمريكي بانخفاض بلغ 0.15 % واستقر الدولار النيوزيلاندي مسجلا 0.7192 دولار أمريكي.

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