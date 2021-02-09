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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-2-2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:07 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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في ظل التقلبات الجوية التي تحدث في مصر، ترتفع معدلات البحث يوميا عن حالة الطقس اليوم في مصر، وترصد الدستور لقراءها حالة الطقس اليوم في مصر حتى يتثنى لهم معرفة الأجواء اليومية وارتداء الملابس المناسبة لها.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، تصاحبه رياح معتدلة، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد.

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أعلى من معدلاتها الطبيعية والتي تسجل حاليًا على القاهرة بين 25 و26 درجة، ليكون الطقس دافئ على أغلب البلاد خلال ساعات النهار بارد إلى شديد البرودة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 27 15
الإسكندرية 24 14
وادي النطرون 24 14
طنطا 27 14
شبين الكوم 27 14
دمنهور 25 13
بلطيم 24 14
مطروح 21 11
السلوم 24 11
سيوة 27 08
بورسعيد 24 14
دمياط 24 14
الزقازيق 27 14
المنصورة 27 14
الإسماعيلية 28 12
السويس 27 14
العريش 25 13
رفح 24 13
رأس سدر 24 13
نخل 25 10
نويبع 23 17
طابا 24 15
كاترين 17 08
الطور 25 13
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 27 11
بني سويف 27 10
المنيا 27 10
أسيوط 28 09
سوهاج 28 10
قنا 28 11
الأقصر 29 13
أسوان 30 14
أدفو 30 12
أبوسمبل 29 13
الوادي الجديد 27 12
شلاتين 26 19
أبو رماد 26 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 19

بيان هيئة الأرصاد الجوية

وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

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