حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-2-2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:07 ص
الدستورطباعة
في ظل التقلبات الجوية التي تحدث في مصر، ترتفع معدلات البحث يوميا عن حالة الطقس اليوم في مصر، وترصد الدستور لقراءها حالة الطقس اليوم في مصر حتى يتثنى لهم معرفة الأجواء اليومية وارتداء الملابس المناسبة لها.
وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أعلى من معدلاتها الطبيعية والتي تسجل حاليًا على القاهرة بين 25 و26 درجة، ليكون الطقس دافئ على أغلب البلاد خلال ساعات النهار بارد إلى شديد البرودة ليلا.
القاهرة 27 15
الإسكندرية 24 14
وادي النطرون 24 14
طنطا 27 14
شبين الكوم 27 14
دمنهور 25 13
بلطيم 24 14
مطروح 21 11
السلوم 24 11
سيوة 27 08
بورسعيد 24 14
دمياط 24 14
الزقازيق 27 14
المنصورة 27 14
الإسماعيلية 28 12
السويس 27 14
العريش 25 13
رفح 24 13
رأس سدر 24 13
نخل 25 10
نويبع 23 17
طابا 24 15
كاترين 17 08
الطور 25 13
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 27 11
بني سويف 27 10
المنيا 27 10
أسيوط 28 09
سوهاج 28 10
قنا 28 11
الأقصر 29 13
أسوان 30 14
أدفو 30 12
أبوسمبل 29 13
الوادي الجديد 27 12
شلاتين 26 19
أبو رماد 26 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 19
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
حالة الطقس اليوم في مصرويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، تصاحبه رياح معتدلة، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد.
وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أعلى من معدلاتها الطبيعية والتي تسجل حاليًا على القاهرة بين 25 و26 درجة، ليكون الطقس دافئ على أغلب البلاد خلال ساعات النهار بارد إلى شديد البرودة ليلا.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرى
القاهرة 27 15
الإسكندرية 24 14
وادي النطرون 24 14
طنطا 27 14
شبين الكوم 27 14
دمنهور 25 13
بلطيم 24 14
مطروح 21 11
السلوم 24 11
سيوة 27 08
بورسعيد 24 14
دمياط 24 14
الزقازيق 27 14
المنصورة 27 14
الإسماعيلية 28 12
السويس 27 14
العريش 25 13
رفح 24 13
رأس سدر 24 13
نخل 25 10
نويبع 23 17
طابا 24 15
كاترين 17 08
الطور 25 13
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 27 11
بني سويف 27 10
المنيا 27 10
أسيوط 28 09
سوهاج 28 10
قنا 28 11
الأقصر 29 13
أسوان 30 14
أدفو 30 12
أبوسمبل 29 13
الوادي الجديد 27 12
شلاتين 26 19
أبو رماد 26 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 19
بيان هيئة الأرصاد الجويةوبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.