مبيعات مكثفة تهبط بمؤشرات البورصة.. والسوقى يخسر 5.5 مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تراجعها لدى ختام معاملات اليوم الاثنين، ثاني معاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع أجنبية وبعض من الأفراد خاصة المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 704.269 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11523 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14145 نقطة، ونزل مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة.