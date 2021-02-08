الفصائل الفلسطينية تشكر السيسى على دعم ورعاية مصر قضية فلسطين

بدأت الفصائل الفلسطينية، اليوم الإثنين، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، برعاية مصرية، وذلك بمشاركة ١٥ فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنة جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدة حرصها على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى يوم غد الثلاثاء، والتي تجري في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.