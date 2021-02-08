ضبط 10 أطنان حبيبات بلاستيك غير مطابقة للمواصفات في الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 10 أطنان "حبيبات بلاستيك" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لإدخالها فى عملية التصنيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.