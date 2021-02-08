بسبب ركنة «توك توك».. تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على أمين شرطة بالمعاش

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، اليوم الاثنين، حبس عاطلين تعديا على أمين شرطة بالمعاش بآلة حادة بعد خلافات نشبت بينهم على ركنة "توك توك" بمنطقة الخصوص 15 يوما على ذمة التحقيقات.كشفت التحقيقات عن أن المجنى عليه تشاجر مع المتهمين بسبب ركنهما لتوك توك أمام محل سكنه فتعديا عليه بآله حادة محاولين الشروع في قتله.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص من أمين شرطة بالمعاش يتهم شخصين بالتعدى عليه بآله حادة وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة،وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.