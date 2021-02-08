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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بسبب ركنة «توك توك».. تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على أمين شرطة بالمعاش

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:59 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، اليوم الاثنين، حبس عاطلين تعديا على أمين شرطة بالمعاش بآلة حادة بعد خلافات نشبت بينهم على ركنة "توك توك" بمنطقة الخصوص 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات عن أن المجنى عليه تشاجر مع المتهمين بسبب ركنهما لتوك توك أمام محل سكنه فتعديا عليه بآله حادة محاولين الشروع في قتله.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص من أمين شرطة بالمعاش يتهم شخصين بالتعدى عليه بآله حادة وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة،وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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