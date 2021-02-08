مصرع موظف بمديرية أمن دمياط وإصابة أمين شرطة في حادث مروري

اصطدمت سيارة بأخرى على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد، صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن مصرع تامر محمد أبو النصر، موظف بمديرية أمن دمياط، وإصابة ٢ آخرين من بينهم أمين شرطة.تجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف، ولكن الموظف كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.