تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي
الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:31 م
أسماء منصورطباعة
قبل عرض مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ ترتفع معدلات البحث علي جوجل علي تردد بين سبورت المفتوحة التي من المقرر لها تقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.
حيث تعتبر قناة بي ان سبورت من أشهر القنوات الرياضية المفتوحة التي تقوم ببث أهم المباريات الرياضية على مستوى العالم، لذلك يرغب الكثير من مشجعي كرة القدم في تنزيل قناة بي ان سبورت ومعرفة ترددها من أجل مشاهدة مباراة النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني،وتتبع القناة قنوات بي أن سبورت البالغة 17 قناة وتعرض بثها في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية
وتعرض لكم "الدستور" في التقرير التالي تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي وكيفية ضبط تردد القناة:
(طريقة تنزيل القناة علي النايل سات)
حيث يمكن تنزيل القناة علي اكثر من قمر صناعي أبرزها قمر النايل سات من خلال إدخال البيانات التالية على رسيفرات HD:
تردد:12765
أو تردد 11054 بمعدل الاستقطاب أفقي
معامل الترميز 27500
ومعدل تصحيح الخطأ 43
(تنزيل القناة علي قمر سهيل)
وأيضا بالإمكان تنزيل قناة بي ان سبورت على قمر سهيل سات 26 شرق من خلال إدخال البيانات التالية:
تردد 11547 أو تردد 11566 بمعدل استقطاب عمودي.
ومعدل ترميز 27500
ومعدل تصحيح الخطأ 23 إشارة ارسال البث DVB-S2 ومعدل تردد الموجة 8PSK.
(تنزيل القناة علي عرب سات)
وأخيرا تنزيل قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:
التردد 12379
معدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 23.
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يذكر بأن أهمية القناة لدي الجمهور ترجع لإنفرادها إلي بث العديد من فاعليات الرياضة وأحداثها التي تهم المشاهدين في الوطن العربي والعالم والتعليق على الأحداث والمباريات الهامة بالإضافة لإستضافتها للمشاهير من نجوم الكرة.
حيث تعتبر قناة بي ان سبورت من أشهر القنوات الرياضية المفتوحة التي تقوم ببث أهم المباريات الرياضية على مستوى العالم، لذلك يرغب الكثير من مشجعي كرة القدم في تنزيل قناة بي ان سبورت ومعرفة ترددها من أجل مشاهدة مباراة النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني،وتتبع القناة قنوات بي أن سبورت البالغة 17 قناة وتعرض بثها في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية
تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهليوسبق واعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت أنها ستقوم ببث جميع المباريات الخاصة بالنادي الأهلي المصري ضمن مونديال العالم،
وتعرض لكم "الدستور" في التقرير التالي تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي وكيفية ضبط تردد القناة:
(طريقة تنزيل القناة علي النايل سات)
حيث يمكن تنزيل القناة علي اكثر من قمر صناعي أبرزها قمر النايل سات من خلال إدخال البيانات التالية على رسيفرات HD:
تردد:12765
أو تردد 11054 بمعدل الاستقطاب أفقي
معامل الترميز 27500
ومعدل تصحيح الخطأ 43
تردد الموجة 8PSK إشارة ارسال البث DVB-S2.
(تنزيل القناة علي قمر سهيل)
وأيضا بالإمكان تنزيل قناة بي ان سبورت على قمر سهيل سات 26 شرق من خلال إدخال البيانات التالية:
تردد 11547 أو تردد 11566 بمعدل استقطاب عمودي.
ومعدل ترميز 27500
ومعدل تصحيح الخطأ 23 إشارة ارسال البث DVB-S2 ومعدل تردد الموجة 8PSK.
(تنزيل القناة علي عرب سات)
وأخيرا تنزيل قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:
التردد 12379
معدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 23.
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يذكر بأن أهمية القناة لدي الجمهور ترجع لإنفرادها إلي بث العديد من فاعليات الرياضة وأحداثها التي تهم المشاهدين في الوطن العربي والعالم والتعليق على الأحداث والمباريات الهامة بالإضافة لإستضافتها للمشاهير من نجوم الكرة.