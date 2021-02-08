تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تردد الموجة 8PSK إشارة ارسال البث DVB-S2.







يذكر بأن أهمية القناة لدي الجمهور ترجع لإنفرادها إلي بث العديد من فاعليات الرياضة وأحداثها التي تهم المشاهدين في الوطن العربي والعالم والتعليق على الأحداث والمباريات الهامة بالإضافة لإستضافتها للمشاهير من نجوم الكرة.



(طريقة تنزيل القناة علي النايل سات)حيث يمكن تنزيل القناة علي اكثر من قمر صناعي أبرزها قمر النايل سات من خلال إدخال البيانات التالية على رسيفرات HD:تردد:12765أو تردد 11054 بمعدل الاستقطاب أفقيمعامل الترميز 27500ومعدل تصحيح الخطأ 43(تنزيل القناة علي قمر سهيل)وأيضا بالإمكان تنزيل قناة بي ان سبورت على قمر سهيل سات 26 شرق من خلال إدخال البيانات التالية:تردد 11547 أو تردد 11566 بمعدل استقطاب عمودي.ومعدل ترميز 27500ومعدل تصحيح الخطأ 23 إشارة ارسال البث DVB-S2 ومعدل تردد الموجة 8PSK.(تنزيل القناة علي عرب سات)وأخيرا تنزيل قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:التردد 12379معدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 23.اقرأ أيضا: