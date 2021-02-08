رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:31 م
قناة بين سبورت المفتوحة
قناة بين سبورت المفتوحة
أسماء منصور
طباعة
قبل عرض مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ ترتفع معدلات البحث علي جوجل علي تردد بين سبورت المفتوحة التي من المقرر لها تقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.

حيث تعتبر قناة بي ان سبورت من أشهر القنوات الرياضية المفتوحة التي تقوم ببث أهم المباريات الرياضية على مستوى العالم، لذلك يرغب الكثير من مشجعي كرة القدم في تنزيل قناة بي ان سبورت ومعرفة ترددها من أجل مشاهدة مباراة النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني،وتتبع القناة قنوات بي أن سبورت البالغة 17 قناة وتعرض بثها في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

وسبق واعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت أنها ستقوم ببث جميع المباريات الخاصة بالنادي الأهلي المصري ضمن مونديال العالم،

وتعرض لكم "الدستور" في التقرير التالي تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي وكيفية ضبط تردد القناة:

(طريقة تنزيل القناة علي النايل سات)
حيث يمكن تنزيل القناة علي اكثر من قمر صناعي أبرزها قمر النايل سات من خلال إدخال البيانات التالية على رسيفرات HD:

تردد:12765
أو تردد 11054 بمعدل الاستقطاب أفقي
معامل الترميز 27500

ومعدل تصحيح الخطأ 43

تردد الموجة 8PSK إشارة ارسال البث DVB-S2.


(تنزيل القناة علي قمر سهيل)
وأيضا بالإمكان تنزيل قناة بي ان سبورت على قمر سهيل سات 26 شرق من خلال إدخال البيانات التالية:

تردد 11547 أو تردد 11566 بمعدل استقطاب عمودي.

ومعدل ترميز 27500

ومعدل تصحيح الخطأ 23 إشارة ارسال البث DVB-S2 ومعدل تردد الموجة 8PSK.

(تنزيل القناة علي عرب سات)
وأخيرا تنزيل قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد 12379
معدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 23.

اقرأ أيضا:

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly



يذكر بأن أهمية القناة لدي الجمهور ترجع لإنفرادها إلي بث العديد من فاعليات الرياضة وأحداثها التي تهم المشاهدين في الوطن العربي والعالم والتعليق على الأحداث والمباريات الهامة بالإضافة لإستضافتها للمشاهير من نجوم الكرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجملة بتكلفة 45 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف وبعض المسعفين تقديرا لجهودهم

الأكثر قراءة

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

«سول» تطلق اختبارات كورونا للحيوانات المنزلية

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم

«في عنق الزجاجة» رواية جديدة للسيناريست محمود نجيب

غدا.. فرقة قصر الغوري بالسحيمي

رومانسيات عالمية وتابلوهات للباليه في احتفالات عيد الحب بالأوبرا