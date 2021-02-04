الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات الناقلة مباراة الأهلي اليوم في مواجهة الدحيل القطري، نرصده عبر هذا التقرير بالتفصيل.





جماهير النادي الأهلي والجمهور المصري في انتظار مشاركة الفريق الكروي الأول ( نادي الأهلي ) بالقلعة الحمراء، حيث تبدأ المنافسات كأس العالم للأندية لعام 2021، وتنطلق المنافسات التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس 4 فبراير الحالي، وتظل مستمرة ليوم 11 فبراير2021.





القنوات الناقلة مباراة الأهلي اليوم





ينقل البث المتعلق بالبطولة خلال بعض القنوات، ومن أبرز هذه القنوات شبكة قنوات بي إن سبورتس، وكذلك قناة الكأس القطرية، وبعض من القنوات الفضائية الأجنبية.









موعد مباراة نادي الأهلي والدحيل القطري 2021





ويلتقي الدحيل القطري، النادي الأهلي في منافسات البطولة لدور ربع النهائي من مونديال الأندية، وتبدأ المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء الخميس 4 فبراير الحالي، وتقام المباراة علي استاد المدينة التعليمية المتعلقة بنادي الريان.





وتأهل فريق نادي الدحيل القطري، إعتبار من هذا الدور، وذلك بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي ( ممثل قارة أوقيانوسيا )، من منافسات البطولة، لوجود أزمة كوفيد-19.





ومن المقرر أن يتم بث المباراة بين نادي الأهلي والدحيل القطري خلال عدد كبير من القنوات الفضائية المشفرة والمفتوحة، وبذلك يصبح أمر مشاهدة المنافسات متاح لكل محبي المارد الأحمر.





ترصد جريدة الدستور في السطور التالية تردد بين سبورت المفتوحة علي النايل سات، الناقلة مباراة الأهلي اليوم، حيث ينتظر عشاق الكرة اليوم في مصر والعالم المباراة النارية والتي تشغل بال كثيرين منذ وقت كبير.





تردد بين سبورت المفتوحة علي النايل سات





يتم بث المباراة بين النادي الأهلي والدحيل القطري من خلال قناة ( beIN Sports HD ) المفتوحة.





القناة عبر قمر النايل سات تردد ( 12765 أو 11054 ).





معدل الاستقطاب: ( أفقي )، ومعدل الترميز: ( 27500 ).





معدل تصحيح الخطأ: ( 4/3 ).





وفي هذا السياق، لقي تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات الناقلة مباراة الأهلي اليوم، عمليات بحث متزايدة نظرا لأنها القناة الرسمية الناقلة للمباراة الهامة.

تردد قناة الكأس القطرية نايل سات 2021

يستطيع متابعو مباراة نادي الأهلي والدحيل القطري من خلال قناة الكأس القطرية وهي فتاة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وبث قناة الكأس القطرية على النايل سات بالخطوات التالية:





تردد: ( 11919 ).

معدل الترميز: ( 27500 ).

الاستقطاب: ( أفقي ).

معامل تصحيح الخطأ: (4/5 ).





وأيضاً عبر عرب سات بالخطوات التالية:

تردد: ( 12245 ).

الاستقطاب: ( عمودي ).

معدل الترميز: (27500 ).

معامل تصحيح الخطأ: (5/6 ).





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

يتم بث المباراة كذلك عبر عدة قنوات أجنبية ومنها :





_قناة تي في سبورت البولندي، خلال القمر الصناعي هوت بيرد بالخطوات التالية:

تردد: ( 10834 ).

الاستقطاب: ( عمودي ).

معدل الترميز: (27500 ).

_قناة ميديايست الإيطالية، خلال القمر الصناعي هوت بيرد بالخطوات التالية:

تردد: ( 11432 ).

الاستقطاب: ( عمودي ).

معدل الترميز: ( 27500 ).





_قناة بي إن تي البلغارية، خلال القمر الصناعي هيلاس سات بالخطوات التالية:

تردد: ( 12565 ).

الاستقطاب: ( عمودي ).

معدل الترميز: ( 29900 ).





معلقي مباراة نادي الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية لعام 2021









سوف يتم بث المباراة ويحتوي التعليق على ثلاثة معلقين عرب في هذه المنافسة، وهم، خليل البلوشي، وأحمد الطيب عبر قناة الكأس القطرية، وحفيظ دراجي عبر قناة بي إن سبورتس.





تردد بين سبورت المفتوحة علي النايل سات، يعد الأهم وسط مجموعة القنوات الرياضية وذلك لأهمية القناة في نقل كم كبير من المباريات الهامة.





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