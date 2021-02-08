الإندبندنت: بريطانيا توفر كمامات أفضل للعاملين في المجال الطبي

سلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على تحدي هيئة الخدمات الصحية البريطانية للقواعد الرسمية، وذلك بمنح الممرضات والأطباء كمامات توفر لهم مزيدا من الحماية، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا داخل عنابر المستشفيات.ويُظهر تحليل الصحيفة البريطانية لأحدث بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية،احتمالية إصابة أكثر من 35 ألف مريض بفيروس كورونا أثناء وجودهم بالفعل في المستشفى في الفترة بين الأول من أغسطس وحتى 31 يناير الماضي، وقدرت هيئة الخدمات الصحية بأن السبب وراء ما يصل إلى 20 في المئة من العدوى هو الانتشار داخل المستشفيات، وقد أسفر تفشي المرض في بعض المستشفيات إلى إصابة فرق كاملة من الأطباء أو الممرضات، مما أدى في بعض الحالات إلى إغلاق العنابر.وعلمت صحيفة "الإندبندنت" بأن العديد من المستشفيات توفر الآن كمامات من الدرجة عالية الحماية للموظفين العاملين في الأجنحة العامة، على الرغم من قول هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن الكمامات الجراحية فقط كافية للوقاية.وأشارت الأبحاث التي أجريت هذا الأسبوع إلى أن الموظفين الذين تعرضوا للسعال، كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس التاجي، وفي أحد المستشفيات، وظف الرؤساء حراس كوفيد للقيام بدوريات في الأجنحة، لمراقبة الموظفين الذين ربما يخالفون القواعد الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وأدت المخاوف من انتشار فيروس كوفيد في بعض المستشفيات إلى مطالبات من الموظفين، بتوفير حماية أفضل بعد أن قالت التوجيهات الرسمية إن الأقنعة الجراحية كافية في الأجنحة العامة،ووافقت خدمة الإسعاف في لندن أيضًا على تزويد الموظفين، بكمامات أفضل في شهر يناير الماضي حيث اضطر العديد من الموظفين إلى الانتظار مع المرضى المصابين في سيارات الإسعاف.