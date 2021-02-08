«سول» تخطط لإنفاق 600 مليار وون على مشروعات فضائية 2021

أعلنت وزارة العلوم الكورية اليوم الاثنين، أنها سوف تستثمر 615 مليار وون (549 مليون دولار) على مشروعات فضائية هذا العام، من بينها إطلاق أول صاروخ محلي الصنع وتطوير أقمار اصطناعيةجديدة.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول إن كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق أول صاروخ محلي الصنع "نوري" في أكتوبر من هذا العام، حيث تعهدت باستثمار 189.7 مليار وون هذا العام لاقتناء التكنولوجيا اللازمة لبناء مركبات إطلاق فضائي على نحو مستقل.وكانت كوريا الجنوبية قد أطلقت صاروخ نارو -الذي يزن 140 طنا- إلى الفضاء في عام 2013 بعد محاولتين فاشلتين، ولكن صاروخ المرحلة الأولى الرئيسي بمركبة الإطلاق تلك، كان روسي الصنع.وتهدف البلاد إلى إطلاق صاروخ "نوري" جديد يزن 200 طن بحمولة وهمية في وقت لاحق من هذا العام، وتنفيذ إطلاق ثان بقمر اصطناعي حقيقي في مايو من العام المقبل.