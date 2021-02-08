إحصائية: 35% زيادة فى حوادث الحرائق بمصر خلال 5 سنوات

كشفت إحصائية حديثة تطور حوادث الحريق فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية، والتى قفزت إلى 50.6 ألف حادث خلال عام 2019، مقابل 46.3 ألف حادث خلال عام 2018.ووفقًا للإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد حوادث الحريق، خلال أعوام 2015، 2016، 2017، 37.5 ألف و45.6 ألف و45.6 ألف حادث بالترتيب، بنسبة ارتفاع 35% خلال فترة المقارنة.ونتج العدد الأكبر من حوادث الحريق عن نيران صناعية بعدد 30 ألف حادث حريق خلال عام 2019 من إجمالى 50.6 ألف حادث، يليها ماس كهربائى أو شرر احتكاكى بعدد 9.3 ألف حادث، ثم اشتعال ذاتى 5.2 ألف حادث.بينما تذيلت مسببات حوادث الحريق، المواقد والأفران والغلايات بعدد 3.4 ألف حادث، حرائق الغازات بعدد 2.2 ألف حادث، حرائق بترولية وسوائل ملتهبة بعدد 395 حادث.