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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: تعرض رتل التحالف الدولي لهجوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:38 م
رتل للتحالف الدولي
رتل للتحالف الدولي بالعراق
وكالات
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تعرض رتل للتحالف الدولي بالعراق، الأحد، لهجوم مسلح تسبب بأضرار مادية.

وقالت مصادر في الشرطة العراقية، إن رتلًا للدعم اللوجستي تابعا لقوات الاحتلال الأميركي تعرض لتفجير قرب المسيب في محافظة بابل.

وتتعرض الأرتال التابعة للتحالف الدولي من وقت لآخر لهجمات تشنها جماعات مناوئة للوجود الأجنبي بالعراق.

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