العراق: تعرض رتل التحالف الدولي لهجوم

تعرض رتل للتحالف الدولي بالعراق، الأحد، لهجوم مسلح تسبب بأضرار مادية.وقالت مصادر في الشرطة العراقية، إن رتلًا للدعم اللوجستي تابعا لقوات الاحتلال الأميركي تعرض لتفجير قرب المسيب في محافظة بابل.وتتعرض الأرتال التابعة للتحالف الدولي من وقت لآخر لهجمات تشنها جماعات مناوئة للوجود الأجنبي بالعراق.