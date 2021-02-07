أفغانستان تتلقى 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا من الهند

تلقت أفغانستان اليوم الأحد 500 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا، تم إنتاجه في الهند، طبقا لما ذكرته السلطات الصحية في البلاد.وأضافت وزارة الصحة أنها تلقت تأكيدا من منظمة الصحة العالمية بشأن سلامة استخدام اللقاح وأن حملة التطعيم ستبدأ الأسبوع المقبل.وقال القائم بأعمال وزير الصحة، وحيد مجروح إن الوزارة تهدف إلى تطعيم حوالي 250 ألف شخص، حيث سيتم إعطاء أولوية لموظفي الصحة، الذين يكافحون للسيطرة على الوباء.وطبقا لأحدث البيانات، أسفرت الجائحة عن وفاة أكثر من 2400 شخص حتى الآن وأصيب أكثر من 55 ألف بالفيروس.