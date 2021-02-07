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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس التعاون الخليجي يرحب بمبعوث أمريكي خاص في اليمن

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:50 ص
مجلس التعاون الخليج
مجلس التعاون الخليج
منار احمد
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أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، عن ترحيبه بتعيين مبعوث أميركي خاص باليمن.

واعتبر المجلس أن تعيين المبعوث الخاص باليمن سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول لحل سياسي، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

وأكد الأمين العام، أنه يتطلع للعمل مع المبعوث لتعزيز المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينغ بدأ اتصالاته لمناقشة الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن.

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