حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 7 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجدي على النحو التالي:مهنيا: لا تجعل الإحباط يقف عائق في طريقك واخلق لنفسك طريق للنجاح ولا تتكاسل عن عملك حتى تتمكن من تعويض ما فاتك والوصول لأهدافك.عاطفيا: تكتشف أن هناك مكيدة كان يدبرها لك أحد المقربين منك أو من الأشخاص الذين منحتهم ثقتك وحبك، لذلك حاول أن تكون حريصا أكثر حتى لا تكون فريسة لأحد يستنزف طاقتك.صحيا: الصحة جيدة، إلا من بعض الصداع والعصبية التي تشعر بها بسبب التعب والأرق وكثرة التفكير وعدم تنظيم مواعيد نومك.