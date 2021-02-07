حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 7 فبراير 2021
الأحد 07/فبراير/2021 - 08:30 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجدي على النحو التالي:
مهنيا: لا تجعل الإحباط يقف عائق في طريقك واخلق لنفسك طريق للنجاح ولا تتكاسل عن عملك حتى تتمكن من تعويض ما فاتك والوصول لأهدافك.
عاطفيا: تكتشف أن هناك مكيدة كان يدبرها لك أحد المقربين منك أو من الأشخاص الذين منحتهم ثقتك وحبك، لذلك حاول أن تكون حريصا أكثر حتى لا تكون فريسة لأحد يستنزف طاقتك.
صحيا: الصحة جيدة، إلا من بعض الصداع والعصبية التي تشعر بها بسبب التعب والأرق وكثرة التفكير وعدم تنظيم مواعيد نومك.
مهنيا: لا تجعل الإحباط يقف عائق في طريقك واخلق لنفسك طريق للنجاح ولا تتكاسل عن عملك حتى تتمكن من تعويض ما فاتك والوصول لأهدافك.
عاطفيا: تكتشف أن هناك مكيدة كان يدبرها لك أحد المقربين منك أو من الأشخاص الذين منحتهم ثقتك وحبك، لذلك حاول أن تكون حريصا أكثر حتى لا تكون فريسة لأحد يستنزف طاقتك.
صحيا: الصحة جيدة، إلا من بعض الصداع والعصبية التي تشعر بها بسبب التعب والأرق وكثرة التفكير وعدم تنظيم مواعيد نومك.