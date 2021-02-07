أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 7-2-2021

أسعار الذهب اليوم الأحد 7-2-2021



سعر جرام الذهب عيار 21

2 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم من خلال التعاملات اليومية ليسجل نحو ما يقرب حوالي 799 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.



3 - سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم



وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ليسجل نحو ما يقرب حوالي 686 جنيهًا في التعاملات الآن في سوق الصاغة بالذهب، ويعتبر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.



4 - سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 7-2-2021



وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة نحو ما يقرب حوالي 6368 جنيهًا ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

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وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم من خلال التعاملات اليومية ليسجل نحو ما يقرب حوالي 799 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.3 - سعر جرام الذهب عيار 18 اليوموثبت سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ليسجل نحو ما يقرب حوالي 686 جنيهًا في التعاملات الآن في سوق الصاغة بالذهب، ويعتبر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.4 - سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 7-2-2021وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة نحو ما يقرب حوالي 6368 جنيهًا ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت، وبالأخص موقع "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، من قِبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين، عن أسعار الذهب، نظرًا إلى أن الذهب يشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار مؤخرًا في مصر بالصاغة، ولكن سجل الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات اليومية.وتسببت أزمة فيروس كورونا المستجد في انهيار الحالة الاقتصادية عالميًا مع هبوط البورصات الخليجة والبورصات العالمية، وتسبب في أزمة غير متوقعة في أسعار العملات والذهب.ويعرض "الدستور"، في تقريره اليومي للمواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين، كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار الذهب اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر بالصاغة، والتي تشمل كالتالي (سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم - سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم - سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد).1 - سعر جرام الذهب عيار 24 اليومبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم من خلال التعاملات اليومية نحو ما يقرب من 912 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.