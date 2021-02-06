رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني بشأن معاناة مواطني الصعيد مع مكاتب تصديقات الخارجية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:39 م
النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى وزراء الخارجية والتنمية المحلية والتخطيط، بـشأن معاناة المواطنين خاصة في صعيد مصر من فقر عدد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن المسافرون للعمل بالخارج يحتاجون إلى التصديق على المستندات والشهادات التي يصطحبونها معهم، حتى يتسنى لبعثات القنصليات المصرية هناك التصديق عليها وقبل تقديمها لسلطات الدول الأجنبية.

وأضاف النائب، في طلب الإحاطة، أن المواطنين يعانون من قطع مسافات طويلة من أقصى الصعيد إلى بعض المحافظات الكبرى لإنهاء إجراءات التصديق، وهو ما يشكل عبء بدني ومالي كبير عليهم بالذات أن بعض هذه المكاتب لا تعمل سوى يوما واحدًا في الأسبوع، وأحيانا يتغيب حتى عن اليوم المحدد أسبوعيًا الموظفين والعاملين بمكتب التصديق.

وطالب النائب بضرورة اتخاذ الجهات المعنية ما يلزم بسرعة إنشاء مكاتب تصديقات للخارجية وتوفير العمالة اللازمة لها بما يغطي احتياجات المواطنين ويرفع عن كاهلهم أي معاناة، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

المصيلحي: بدء عمل البورصة السلعية مع موسم القمح

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

image description

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل تطور الدين العام حتى يونيو الماضي

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

عباس العقاد في عدد فبراير من نشرة «اعرف بلدك» بقصور الثقافة

«ذكر شرقي منقرض» فى طبعة ثالثة عن الشروق

60 عامًا على رحيل بيرم التونسى ببيت الشعر العربى

«التنسيق الحضاري» يكشف موعد الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة