تحرك برلماني بشأن معاناة مواطني الصعيد مع مكاتب تصديقات الخارجية

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى وزراء الخارجية والتنمية المحلية والتخطيط، بـشأن معاناة المواطنين خاصة في صعيد مصر من فقر عدد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن المسافرون للعمل بالخارج يحتاجون إلى التصديق على المستندات والشهادات التي يصطحبونها معهم، حتى يتسنى لبعثات القنصليات المصرية هناك التصديق عليها وقبل تقديمها لسلطات الدول الأجنبية.وأضاف النائب، في طلب الإحاطة، أن المواطنين يعانون من قطع مسافات طويلة من أقصى الصعيد إلى بعض المحافظات الكبرى لإنهاء إجراءات التصديق، وهو ما يشكل عبء بدني ومالي كبير عليهم بالذات أن بعض هذه المكاتب لا تعمل سوى يوما واحدًا في الأسبوع، وأحيانا يتغيب حتى عن اليوم المحدد أسبوعيًا الموظفين والعاملين بمكتب التصديق.وطالب النائب بضرورة اتخاذ الجهات المعنية ما يلزم بسرعة إنشاء مكاتب تصديقات للخارجية وتوفير العمالة اللازمة لها بما يغطي احتياجات المواطنين ويرفع عن كاهلهم أي معاناة، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.