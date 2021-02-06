رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

613 مخالفة لقرارات الغلق الخاصة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:15 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
واصلت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (12444) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12357) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (87) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير (613) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
كما تم ضبط (172) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1167) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

موضوعات متعلقة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

image description

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

image description

ضبط أدوية مهربة ومستلزمات منتهية الصلاحية في دمياط

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

الأكثر قراءة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بدء تسليم 1056 شقة بـ«JANNA» في دمياط الجديدة أول مارس

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

«السحالى» قد تكون السبب وراء الإصابة بمرض «لايم» فى الولايات المتحدة

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

60 عامًا على رحيل بيرم التونسي ببيت الشعر العربي

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم