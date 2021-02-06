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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2021 فى جميع المحافظات

السبت 06/فبراير/2021 - 12:33 م
الكهرباء
الكهرباء
الدستور
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ازداد البحث بمحرك البحث العالمي «جوجل» من قبل المصرين بجميع الطبقات المختلفة عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2021 فى جميع المحافظات، بعد أن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اطلاقها لرابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رسميًا في شهر يوليو من العام الماضي، وذلك حفاظا على أرواحهم من التجمعات في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2021 فى جميع المحافظات

وننشر لمتابعين «الدستور» في ضوء خداماتها المتنوعه اليوم السبت 6 - 2 - 2021 رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2021 فى جميع المحافظات من خلال الرابط التالي (من هنا)

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اللاكترونيا

1 - الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية (من هنا).

2 - الضغط على قسم الخدمات.

3 - الضغط للدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

4 - تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

5 - إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

6 - الضغط على زر استعلام.

خدمات رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

1 - توصيل العدادات الكودية القانونية.
2 - خدمات العملاء والدعم الفني.
3 - شهادة بيانات تعاقد ومصالحة.
4 - تركيب عداد بدل تالف.
5 - تغيير اسم صاحب العداد.
6 - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.
7 - توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.
8 - استبدال العداد بقدرة أكبر.
9 - جدولة مديونية على أقساط شهرية.
10 - شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية معينة.

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رابط التقديم على عداد الكهرباء الكودى

وتعمل الدولة جاهده في جميع المجالات بمختلف التخصصات والمؤسسات والشركات الكبري والصغري بتوفير كافه المعلومات التي من الممكن ان تاتي في خاطر المواطنين لعدم مغادره المنزل والاختلاط في الشوارع نظرا لاتنشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- وايضا توفيرا ورفع الجهد والمسافات عن المواطنين في الذهاب والاياب الي تلك المؤسسات.

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