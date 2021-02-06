رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2021 فى جميع المحافظات



2 - الضغط على قسم الخدمات.



3 - الضغط للدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.



4 - تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.



5 - إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

خدمات رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء





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وتعمل الدولة جاهده في جميع المجالات بمختلف التخصصات والمؤسسات والشركات الكبري والصغري بتوفير كافه المعلومات التي من الممكن ان تاتي في خاطر المواطنين لعدم مغادره المنزل والاختلاط في الشوارع نظرا لاتنشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- وايضا توفيرا ورفع الجهد والمسافات عن المواطنين في الذهاب والاياب الي تلك المؤسسات. وتعمل الدولة جاهده في جميع المجالات بمختلف التخصصات والمؤسسات والشركات الكبري والصغري بتوفير كافه المعلومات التي من الممكن ان تاتي في خاطر المواطنين لعدم مغادره المنزل والاختلاط في الشوارع نظرا لاتنشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- وايضا توفيرا ورفع الجهد والمسافات عن المواطنين في الذهاب والاياب الي تلك المؤسسات.

6 - الضغط على زر استعلام.1 - توصيل العدادات الكودية القانونية.2 - خدمات العملاء والدعم الفني.3 - شهادة بيانات تعاقد ومصالحة.4 - تركيب عداد بدل تالف.5 - تغيير اسم صاحب العداد.6 - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.7 - توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.8 - استبدال العداد بقدرة أكبر.9 - جدولة مديونية على أقساط شهرية.10 - شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية معينة.