قبل أيام من انتهاء مدة التقديم على عداد كودي والتي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نهاية شهر نوفمبر الجاري، يسارع الكثيرين من المواطنين بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط العداد الكودى وآخر موعد لتقديم الطلبات.





ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير شروط تركيب العداد للمباني المخالفة والعشوائيات والأوراق المطلوبة للتقديم.

رابط العداد الكودى

منحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهلة لأصحاب المباني المخالفة والعشوائيات لتقنين أوضاعهم وتحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العداد مسبق الدفع والتي تنتهي في نهاية شهر نوفمبر الجاري، والتي بدأت منذ يوليو الماضي، حيث يمكن التقديم عبر رابط المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك ضمن خطة الحكومة لتقديم الخدمات إلكترونيا لتفادي انتشار عدوى جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 الذي لم يكتشف له العلماء لقاح حتى الآن وراح ضحيته الملايين من سكان دول العالم حيث تم اكتشافه في أوائل 2020 في الصين.

خطوات التقديم على عداد كودي مسبق الدفع إلكترونيا

يمكن للراغبين في التقديم على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع، اتباع الخطوات التالية للتقديم على عداد كودي والذي يحمل رقم بدلا من اسم صاحب العقار من خلال رابط المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء والتي خصصتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لذلك إلكترونيا :-

- تسجيل الدخول عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال هذا الرابط ( من هنا )

- كتابة بيانات مقدم الطلب كاملة من واقع البطاقة الشخصية

- تحميل بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ( خلفية وأمامية)

- تحميل عقد ملكية الوحدة السكنية المراد تركيب العداد بها

- تحميل إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل بها

تعرف على شروط تركيب العداد الكودي

قبل معرفة رابط العداد الكودى .. وآخر موعد في تقديم الطلبات يجب أن يعرف الراغبين في التقديم على العداد مسبق الدفع أن وزارة الكهرباء وضعت شروط لتركيب العداد الكودي هى :-

- دفع قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد والتي لا تختلف قيمتها عن العداد التقليدي

- إلغاء شرط سداد مخالفات العقار بالكامل

- السماح للشركات الكهرباء التسع تقسيط قيمة المخالفات للمواطنين

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