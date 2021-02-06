وزير الخارجية الأمريكي يحث الصين على احترام حقوق «الإيجور»

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين على احترام حقوق "الإيجور والتيبت وهونج كونج، في أول اتصال هاتفى بين مسؤولين منذ تولي الرئيس الأمريكى الجديد السلطة.وقال بلينكن للدبلوماسي الصيني يانج جيشي خلال الاتصال: "سنحاسب الصين على أي تهديد للاستقرار خاصة في مضيق تايوان".كما طالب بلينكن بكين بالانضمام إلى المجموعة الدولية في إدانة انقلاب ميانمار، وذكرها بواجباتها في مجال حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وفقا لما نقلته قناة "العربية".وتابع بلينكن: "الولايات المتحدة ستواصل النضال من أجل حقوق الإنسان والقيم الديموقراطية، بما في ذلك في شينجيانج والتيبت وهونج كونج"، وفقا لما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت.يذكر أن إدارة بايدن، وجهت منذ مجيئها انتقادات حادة لسياسة الصين، في عد من الملفات.