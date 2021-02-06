حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 6 فبراير 2021

برج الحمل:



برج الثور:



برج الجوزاء:



برج السرطان:



برج الأسد:



برج العذراء:



برج الميزان:



برج العقرب:



برج القوس:



برج الجدي:



برج الدلو:



برج الحوت:



مهنيا: قد تحصل على مكافأة أو فرصة مالية طال انتظارها ولم تكن تتوقعها في هذه الفترة وبالرغم من أن المبلغ ليس كما توقعت إلا أنه يشعرك بالرضا.عاطفيا: أحيانا تشعر بالضعف اتجاة علاقتك العاطفية، وأحيانا بتشعر بالذنب، هذا الشعور خاطئ لأن هذه العلاقة المتعبة لا تستحق منك التمسك بها أكثر من ذلك.صحيا: اليوم لا تقوم بالكثير من المهام ولا تجلس كثيرا خارج المنزل تحتاج إلى الراحة والاسترخاء.مهنيا: حاول أن تحسن من علاقتك مع رؤسائك في العمل، حتى لا تتعرض للمضايقات منهم، وذلك يزيد نفور من العمل بعد أن بذلت الكثير من الجهد فيه.عاطفيا: لا تتسرع في قراراتك مع الشريك، وإذا كنت عازبا فلا تتسرع في أن تختار أي شخص حتى لا تقع في نفس المشكلة مرة أخرى وتشعر بالإحباط.صحيا: تحتاج أن تتخلص من الكسل والخمول وتستعيد نشاطك، وتحسن مزاجك لتصبح أكثر إقبالا على الحياة.مهنيا: جهز بداية جديدة لمشروعك السابق الذي توقف قبل ذلك ولكن قبل أن تأخذ أي خطوة عليك أن تفكر جيدا، لأنها مجرد خطوة ولكنها أساس للمستقبل الذي تسعى إليه.عاطفيا: بسبب الضغط الناتج عن العوامل الخارجية ستجد صعوبة في تخصيص وقت للشريك، لذلك حاول توصيل مشاعرك له وستجده أكثر تفهما لموقفك.صحيا: لديك إجهاد عقلي يسبب لك صداع وتوتر شديد، ولكن مع الراحة وأخذ القسط الكافي من النوم سوف يتحسن وضعك.مهنيا: حاول كسب ثقه الناس فيك أكثر، لا تحاول خداع أحد من أجل تحقيق مكاسب مادية، نجاحك معتمد على صدقك وإخلاصك في عملك.عاطفيا: تخلي عن صفاتك السيئة الذي لا يحبها شريكك فيها ولا تكن أناني في تصرفاتك معه، ساعده لتخطي المسافات التي بينكما في العلاقة.صحيا: قد تعاني من بعض الألم في الرقبة والظهر بسبب الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة، حافظ على صحتك لأن ذلك يؤثر على قدرتك في العمل.مهنيا: رغم زيادة الأعباء المهنية عليك إلا أنك تحاول إنجاز المهام الموكلة إليك في أسرع وقت حتى تبقى دائمًا في الصدارة أمام رؤسائك في العمل.عاطفيا: يجب أن تتشجع وتنهي العلاقة التي دمرتك نفسيا، وتحاول أن تعيد ترتيب حياتك من جديد، افتح صفحة جديدة وأبقى فقط مع من يحبك كما أنت.صحيا: يجب أن تقوي جهازك المناعي من خلال الطعام الصحي والخضروات والفاكهة وحاول أن تحافظ على لياقتك البدنية.مهنيا: من الممكن أن تحصل على عرض عمل جديد في مجال أخر مختلف عن مجال عملك، على الرغم أن هذا ليس سيئا ولكن من الأفضل أن لا يغير مجالك العملي بالكامل إلا بعد تخطيط دقيق منك.عاطفيا: تحتفل مع شريكك بحدث جيد وقد يفاجئك بشئ كنت تتمناه، الوقت مثالي لاكتشافك حبه لك استغل الفرصة واطلب منه ما تريد.صحيا: اتخذ كل احتياطات الوقاية، واحرص على أخذ قسط من الراحة والنوم بشكل منتظم، واغسل يدك كثيرا حتى تتجنب أي مشاكل صحية في المستقبل.مهنيا: تدخل مغامرة مهنية كبيرة، وسوف يكون من السهل عليك إقناع الآخرين بوجهه نظرك ومع ذلك من الممكن أن يتأخر المبلغ المالي الذي توقعت حصولك عليه هذه الأيام.عاطفيا: سوف يكون هناك اهتمام كبير منك اتجاة شريكك بعد فترة تباعد نفسي بينكما، والغير مرتبطين ركز جيدا سوف تجد قريبا شريك حياتك المنتظر.صحيا: تفكر في إجراء تجميل أو زيارة عيادة للتجميل سيكون لها أثر كبير في تحسين شكلك وتغير مزاجك للأفضل.مهنيا: يجب أن تأخذ قرارك في بعض القرارات الخاصة بالعمل ولكن عليك أن تستشير أهل الخبرة من أصدقائك المقربين، حتى لا تخطاء أو تشعر بالندم بعد ذلك.عاطفيا: توقع حدوث تغيرات إيجابية في علاقتك العاطفية مع الشريك نتيجة تفهمه وضعك وتفكيرك في كيفية التخطيط لمستقبل أفضل لحياتكما.صحيا: لا تفرط في تناول الأغذيه الدسمة وتحكم في شهيتك حتي لايزداد وزنك وتعاني من الآلام في المعدة وتشعر بالكسل والخمول.مهنيا: قد تتبع حياتك المهنية مسارًا جديدًا وتفتح لك أبواب كنت لا تتوقع أن تفتح لك، استغل الفرص الجديدة، وتحلي بإيجابيتك المعتادة التي تجذب الآخرين إليك.عاطفيا: لا تفتعل المشاكل مع شريكك وكن أكثر عقلانية في تصرفاتك معه، من الممكن أن تكون الفترة القادمة جيدة معه فلا داعي للتوتر بلا داعي.صحيا: قد تشعر بالرغبة في تغير روتين حياتك الممل، ولكن احذر أن لا تفعل ذلك بشكل صحيح وتغير حياتك الصحية إلا الأسوء بدون وعي منك.مهنيا: لا تقلق من العقبات الموجودة في طريق حياتك المهنية، لأنك قادر على مواجهتها وتخطيها كأنها لم تكن موجودة، فقط ارفع من ثقتك بنفسك بدون غرور.عاطفيا: المواقف الصعبة التي تمر بها في علاقاتك العاطفية هي الأساس الذي تبني عليه القادم لك، سوف تكتشف شئ جديد يساعدك على اتخاذ قراراتك بشكل أوضح.صحيا: يعاني أحد قريب منك من تعب مؤقت وأنت تقوم برعايته، انتبه للإجرائات الوقائية ولا تعرض نفسك للعدوى.مهنيا: فرص مهنية جديدة تطرق بابك، معظمها حقيقية، فالوقت مثالي لتنفيذ المشروع أو الفكرة الجديدة التي تخطط لها.عاطفيا: تشعر أنك لا تستطيع التأقلم في علاقاتك العاطفية لأنك معلق في الماضي ولا تستطيع أن تتخطاة، لابد أن تفك تعلقك به.صحيا: أنت بحاجة إلى عمل شئ جديد يعيد التوازن والانسجام إلى حياتك وصحتك، فقط تجاهل ما يشتت طاقتك.مهنيا: لا تخلط بين حياتك المهنية والشخصية، حتى تحافظ على عملك، خطط جيدا لتطور من طريقة عملك وتستطيع أن تشعر بالسعادة وتكسب الكثير من المال.عاطفيا: يجب أن تفهم شريكك جيدا وتستمع له وتخرج من صمتك وتناقشه وتتحدث معه بوضوح لتستطيعا تجديد علاقتكما وتقويتها.صحيا: اهتم بتناول طعام الفطار حتى تستطيع أن تكمل يومك بتركيز ونشاط، ولا تهمل صحتك وتعليمات طبيبك وقلل من أخذ المسكنات.