ليبيا تسجل 17 وفاة و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 17 حالة وفاة و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المركز في بيانه اليومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه استلم عدد 4419 عينة من المختبرات المختلفة في البلاد، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج، عدد 3538 عينة سالبة، و881 عينة موجبة بينها 159 حالة مخالطة.وبّين المركز أنه تم شفاء 864 حالة، منوها إلى أن إجمالي الاصابات منذ تفشي الوباء في البلاد بلغ 122894، فيما بلغ عدد الوفيات 1936 وفاة.