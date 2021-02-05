اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 تواصل أعمالها في سرت

واصلت اللجنة العسكرية المشتركة لطرفي النزاع الليبي المعروفة باسم 5+5، اليوم الجمعة، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، بمقرها الدائم في سرت، حيث عقدت اجتماعا مغلقا بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برئاسة العميد متقاعد سليم رعد.ووفق ما أعلنت عنه البعثة الأممية أمس الخميس، فأنه من المقرر أن يركز الاجتماع على مناقشة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت بحضور خبراء إزالة ألغام تابعين لطرفي اللجنة والأمم المتحدة، إضافة إلى استكمال المتطلبات الخاصة بفريق المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار.وبدأت اللجنة العسكرية اجتماعاتها أمس الخميس ومن المقرر أن تستمر حتى السابع من فبراير الجاري بهدف مواصلة التخطيط لتنفيذ وقف إطلاق النار، الموقع في 23 أكتوبر الماضي في جنيف.ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، مساء أمس، بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية، موضحة أن هذه الجولة ستتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة.