مجهول يعتدي على مذيع تركي.. والقناة: حادث مدبر لاستهداف الإعلام

قام شخص مجهول بالاعتداء على مقدم برنامج المدينة والحياة على تلفزيون كارت التركي، عثمان جودو، بالضرب بآلة حادة على رأسه بعد مغادرته مكتبه الليلة الماضية.من جانبه، اعتبر تلفزيون كارت التركي، الحادث مدبرا لاستهداف وسائل الإعلام.وأوضح موقع كارت التركي، أن عثمان جوردو، تعرض للاعتداء مساء أمس بعد خروجه من مكتبه في مقاطعة كارتال بمدينة إسطنبول، أثناء استعداده لركوب سيارته.وأشار الموقع إلى أن أحد الأشخاص هاجم جودو بالضرب على رأسه بالة حادة أثناء وضعه الكتب التي بيده على المقعد الخلفي للسيارة، ونقل جودو إلى المستشفى.يذكر أن تركيا تشهد حوادث اعتداء على عدد من السياسيين والإعلاميين المعارضين لنظام حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، من أبرزهم نائب رئيس حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ الذي تعرض لهجوم بالعصي والبنادق أثناء ركوبه لسيارته.