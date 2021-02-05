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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

آخرهن سهر الصايغ.. فنانات تألقن بالأزرق الملكي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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نشر عدد من الفنانات مجموعة من الصور لهن مؤخرا عبر موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت كل منهن بإطلالة حملت اللون الأزرق الملكي كونه موضة شتاء 2021.

ونرصد في السطور التلية أبرز الفنانات اللاتي ظهرن بإطلالات باللون الأزرق:

- سوسن بدر
نشرت الفنانة سوسن بدر صورة بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا مكشوف الكتفين والصدر باللون الأزرق، واعتمدت على وضع المكياج الهادئ مع أحمر الشفاه الوردي.

آخرهن سهر الصايغ..
- كارول سماحة
ونشرت المطربة كارول سماحة صورة بإطلالة ملكية باللون الأزرق، حيث ارتدات فستان مجسم من الوسط وسع من الأسفل "منفوش"، بحملات مكشوف الكتفين والصدر، وتركت شعرها منسدلا، وحرصت على وضع المكياج الذي يظهر جمالها.

آخرهن سهر الصايغ..
- سمية الخشاب
ظهرت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية جمبسوت باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلا.
آخرهن سهر الصايغ..
- سهر الصايغ

وظهرت الفنانة سهر الصايغ بإطلاله شتوية باللون مرتدية "بيجامة زرقاء" مع شال باللون الأزرق، ولاقت الصورة إعجاب آلاف المتابعين.

آخرهن سهر الصايغ..
 

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