آخرهن سهر الصايغ.. فنانات تألقن بالأزرق الملكي

نشر عدد من الفنانات مجموعة من الصور لهن مؤخرا عبر موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت كل منهن بإطلالة حملت اللون الأزرق الملكي كونه موضة شتاء 2021.



ونرصد في السطور التلية أبرز الفنانات اللاتي ظهرن بإطلالات باللون الأزرق:



- سوسن بدر

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا مكشوف الكتفين والصدر باللون الأزرق، واعتمدت على وضع المكياج الهادئ مع أحمر الشفاه الوردي.





- كارول سماحة

ونشرت المطربة كارول سماحة صورة بإطلالة ملكية باللون الأزرق، حيث ارتدات فستان مجسم من الوسط وسع من الأسفل "منفوش"، بحملات مكشوف الكتفين والصدر، وتركت شعرها منسدلا، وحرصت على وضع المكياج الذي يظهر جمالها.





- سمية الخشاب

ظهرت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية جمبسوت باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلا.

