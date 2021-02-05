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حوادث

دفاع المتهمين في قضية منه عبد العزيز:« تحتاج لتقويم ورعاية»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:42 ص
حسام التمساح
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قال المستشار إسماعيل بركة، محامي دفاع المتهمين في قضية التعدي على فتاة التيك توك منه عبد العزيز تعليقا على محاولة انتحارها عبر بث مباشر، أمس، أن ما قامت به يدل دلالة قاطعة على عدم تقويمها بشكل صحيح، وفشل ما تم حيالها ذلك وأنها مازالت تحتاج لرعاية أكثر.

واستطرد محامي دفاع المتهمين، أن النيابة العامة قررت وقت التحقيق في اغتصابها بإخلاء سبيلها بتدبير احترازية وإيداعها إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بناء على تقارير خبراء النفس والاجتماع وبإحالة المتهمين للمحاكمة لم يشملها أمر الإحالة بأي اتهامات بل كانت مجني عليها.

وكشف "بركة" أن التدبير الذي أمرت به النيابة العامة هو تدبير مؤقت ينتهي عقب تقديم لها الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية وشهرتها «منة عبد العزيز»- بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ «استضافة وحماية المرأة اَلْمُعَنِّفَة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا».

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا أكدت فيه إيثارها عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التي أقر بها المتهمين في التحقيقات، لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه، إلا أنها توضح أن إقراراتهم قد تواترت لتؤكد أن المتهمة المذكورة وإن ارتكبت جرائم -أقرت ببعضها- تستحق عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها -من فقد المأوى والأهل، والسعي لتوفير سبل المعيشة- إلى الوقوع في فخاخ ارتكاب تلك الجرائم، وإلى حياة بالغة الخطورة جمعتها ببقية المتهمين الذين جنوا عليها.

و علقت هدى نصر الله محامية فتاة التيك توك منة عبد العزيز، على محاولة انتحار موكلتها عبر بث مباشر أذاعته على تطبيق "تيك توك"، وقالت " منة كويست والحمد لله لسه عايشة" وذلك رَدًّا على قيامها بقطع شرايين يدها في محاولة منها للانتحار.

كانت فتاة التيك توك، قد بثت فيديو لها على التطبيق قالت فيه: "أنا مش مسامحاكم ومش عايزة أشوفكم وباكره عيلتي وباكرههم كلهم، انتوا اللي عملتوا فيا كده ومش بحبكم وزهقت من الناس واتخنقت، بصوا أنا مش عارفة أرضيكم ولا عارفة أرضي أهلي ولا عارفة أرضي نفسي،وكل الناس بتفتكر أني أنا وحشة وأنا مش وحشة حرام عليكم.. أرضي مين فيكم.. تعبت".

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