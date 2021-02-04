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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:01 م
الكهرباء
الكهرباء
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، ونستعرض لكم الخطوات التي من خلالها تجعل المواطن يستعلم عن فاتورة الكهرباء، عن طريق الرابط الإلكتروني التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يأتى تطور المنظومة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين المصريين في تقديم الخدمات، وطبقا لسياسة التطور التكنولوجي التي تتبعها الحكومة المصرية.

يوفر الرابط الإلكتروني استعلام المواطنين عن الفواتير حسب شركة الكهرباء التابعة لهم، ويوجد عدد من شركات الكهرباء على مستوي الجمهورية منها شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناه لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيغ الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى


يقوم المواطن المصرى بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة للكهرباء، والاستعلام يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة، وهو (من هنا)
ثم اختيار شركة الكهرباء التابع لها المواطن، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- ثم اختيار ايقونة خدمة العملاء.

- ثم الضغط على على ايقونة قراءة العداد.

- ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.

خدمات المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء


- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

- تقديم طلب تركيب عداد كودى.

- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تغير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

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