أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-2-2021 فى البنوك

بعد أن ضربت أزمة فيروس كورونا المستجد الاسواق والبورصات العالمية والبورصات الخليجية، وتسببت أزمة كورونا في تغير معايير الحالة الاقتصاد في الدول الأوروبية وأيضًا في الدول العربية



أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-2-2021 في البنوك

وشهدت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، حالة من عدم الاستقرار خلال التعاملات اليومية داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.



1 - سعر الدولار اليوم الجمعة 5-2-2021 في البنوك

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة نحو ما يقرب إلى حوالي 15.77 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 15.67 جنيه.



2 - سعر اليورو اليوم الجمعة 5-2-2021 في البنوك

وشهد سعر اليورو اليوم الجمعة نحو ما يقرب إلى حوالي 18.87 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 18.87 جنيه.



3 - سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 5-2-2021 في البنوك

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة نحو ما يقرب إلى حوالي 21.56 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 21.42 جنيه.



4 - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-2-2021 في البنوك

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة نحو ما يقرب إلى حوالي 4.20 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.17 جنيه.



5 - سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-2-2021 في البنوك

بينما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة نحو ما يقرب إلى حوالي 52.13 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 51.64 جنيه.

شهدت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية أزمة كبيرة مؤخرًا، لذلك ترتفع عمليات البحث على محركات مواقع التواصل الاجتماعي و"جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين، عن أخر سعر للعملات الأجنبية في البنوك، ولذلك يكشف لكم " الدستور " قي تقريره اليومي التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-2-2021 في البنوك المصرية.ومعظم أسعار العملات حاليًا في مصر وخارجها تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار،