الدنمارك تشيد جزيرة في بحر الشمال لتوفير الطاقة الكهربائية

وافقت الدنمارك على تشييد جزيرة اصطناعية لتوليد الطاقة الكهربائية من مزارع الرياح في بحر الشمال بتكلفة 34 مليار دولار.وأوضحت وسائل إعلامية محلية - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس- أن الهدف من إنشاء الجزيرة هو توليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة لإمداد السفن والطائرات والشاحنات بالكهرباء، مشيرة إلى أن موقع الجزيرة سيقع على بعد 80 كيلو مترًا من الساحل الغربي للبلاد وسيربط الدنمارك بعدة دول أوروبية.ولفتت إلى أن الجزيرة ستعمل بشكل مبدئي على توليد الطاقة الكهربائية بسعة 3 جيجاوات لتلبية احتياجات 3 ملايين منشأة أوروبية من الكهرباء، على أن تصل إلى 10 ملايين جيجا وات فيما بعد.من جهته.. قال وزير المناخ والطاقة دان يورجنسن: "إن الجزيرة ستكون أكبر مشروع تشييدي في تاريخ البلاد، وستكون مساهمة كبيرة في إدراك القوة الهائلة للرياح البحرية في أوروبا".وأضاف: "من الممكن أن نفعل شيئًا لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، فقط من خلال إلهام الآخرين وتطوير حلول جديدة في مجال الطاقة الخضراء".يُذكر أن الدنمارك لديها طواحين للرياح البحرية تولد الكهرباء بسعة 1.7 جيجاوات حاليًا، ومن المتوقع أن تزيد 7 أضعاف مع تشييد الجزيرة الجديدة التي لم يتم بعد تحديد موعد بدء تشييدها.