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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومي» للحوكمة يعقد جلسته الحوارية الرابعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:40 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- جلسته الحوارية الرابعة حول الحوكمة والتنمية المستدامة؛ وذلك عبر تقنية zoom، وتناولت الجلسة الحوارية مقدمة عامة عن الحوكمة، والتعرف على أحد تطبيقات الحوكمة (مكافحة الفساد)، ومقدمة عامة عن التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مهام المعهد التي تتضمن صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة، متابعة أن مهام المعهد تتضمن كذلك القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

من جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الجلسة الحوارية الرابعة تضمنت عرض موضوع الحوكمة من حيث تعريفها ونشأتها، وتوضيح مجموعة من المباديء والمؤشرات المتعلقة بالحوكمة، إلى جانب علاقة الحوكمة بالتنمية والاستثمار والإصلاح الإداري، كما تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الفسـاد وتداعياته الاقتصادية ومكافحته حيث تم عرض مجموعة من المحاور المتمثلة في أسباب الفساد، الآثار الاقتصادية المترتبة على الفساد، أداء مصر في المؤشرات الخاصة بالفساد، جهود مصر في مكافحة الفساد، الحلول المقترحة لمكافحة الفساد.

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