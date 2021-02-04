11 % ارتفاعًا فى صادرات مصر من المواسير خلال 2020

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، عن ارتفاع صادرات مصر من المواسير بنسبة 11% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.وأوضح التقرير، الذي حصل «الدستور» على نسخه منه، أن قيمة صادرات مصر من المواسير سجلت 8 ملايين دولار، مقارنة بعام 2019 التي سجلت 7 ملايين دولار.وحقق المجلس التصديري لمواد البناء 6.15 مليار دولار خلال العام الماضي 2020.