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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

11 % ارتفاعًا فى صادرات مصر من المواسير خلال 2020

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:35 م
صادرات مصر من المواسير
صادرات مصر من المواسير
دعاء أبو العزم
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كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، عن ارتفاع صادرات مصر من المواسير بنسبة 11% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وأوضح التقرير، الذي حصل «الدستور» على نسخه منه، أن قيمة صادرات مصر من المواسير سجلت 8 ملايين دولار، مقارنة بعام 2019 التي سجلت 7 ملايين دولار.

وحقق المجلس التصديري لمواد البناء 6.15 مليار دولار خلال العام الماضي 2020.

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