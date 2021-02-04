القوات العراقية تكثف ملاحقتها لفلول داعش

أكدت وسائل عراقية محلية أن السلطات الأمنية العراقية كثفت تحركاتها لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، مطلقة عدة عمليات تفتيش وملاحقات.فيما جدد التحالف الدولي التأكيد أن خطر داعش لم ينته بعد، وعلى الرغم من هزيمته لا يزال يمثل تحديًا في العراق كما في سوريا، وقال مسئولون في التحالف لشبكة "VOICE OF AMERICA" إن مقتل ما يعرف بـ"والي العراق"، أبوياسر العيساوي، شكل ضربة قوية للتنظيم لكنهم أكدوا أن التهديد لم يزل، لا سيما أن داعش ينوي على ما يبدو إحياء "خلافته" التي هزمت في العراق وسوريا، ويتحين الفرصة للعودة.وأوضح المتحدث باسم التحالف، الكولونيل واين ماروتو، أن "داعش مهزوم من الناحية الإقليمية لكنه ما زال يمثل تحديًا"، مؤكدا ضرورة مواصلة الضغط على التنظيم الإرهابي، الذي روع العراق لسنوات.ولفت مسئولون أمريكيون إلى أن "الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبية في بغداد قبل أسبوعين يشي بأن داعش ما زال يتمتع بقوة ما، على الرغم من الضغوط والعمليات الأمنية الجارية لاجتثاثه".