«المالية» للنواب: تمويل تطوير الريف المصري من خزانة الدولة بالكامل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع تطوير الريف المصري سيتم تمويله بالكامل من الخزانة العامة للدولة، قائلا: "قولا واحدا مصدر تمويله بالكامل من الخزانة العامة للدولة بقيمة مبدئية 500 مليار جنيه، قد تزيد فيما بعد".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزنة في مجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، أمس الأربعاء، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي الماضي للحد من زيادة الدين العام؛ ردًا على النائب مصطفى سالم، حول مصادر تمويل المشروع، لافتا إلى أن الكثير من المواطنين قد تساءلوا عن ذلك، وهل إن كان سيتم تمويل المشروع من القروض أم لا؟.واستكمالًا للرد على التساؤل ذاته، قال معيط: "مؤكد أن هذا التساؤل لا يشغل بال المصريين وحدهم، إنما شغل بال عدد من الدول الأجنبية، التي تساءلت أيضا عن مصادر التمويل".