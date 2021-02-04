فلسطين تترقب وصول 10 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» اليوم

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن عشرة آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل، اليوم الخميس، إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تكفي لخمسة آلاف شخص.وأشارت الكيلة، في بيان اليوم، إلى أن لقاحات سبوتينك الروسية التي ستصل اليوم سيتم تجهيزها وإجراء الترتيبات اللوجستية، لإعطائها حسب الأولوية في أقرب وقت.وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت، في 11 يناير، عن تسجيل اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ.