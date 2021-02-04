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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعدام 445 كيلو أغذية فاسدة في حملة على 6 منشآت بالمنصورة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:56 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية اليوم، حملة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة المنصورة، شملت مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم المرور اليوم على 6 منشآت غذائية بمدينة المنصورة بناحية بوابة توشكى بحي الجامعة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

فيما أسفرت الحملة عن إعدام 445 كيلو أغذية متنوعة فاسدة و90 لتر زيوت محروقة للتغير في الخواص الطبيعية، شملت 130 كيلو لحوم مصنعة سجق وبرجر وسوسيس و80 كيلو دجاج طازج و20 كيلو دجاج مطهي و40 كيلو أرز مطهي و30 كيلو مكرونة مطهية و30 كيلو كبدة طازج و10 كيلو كوردن بلو و5 كيلو صوص أبيض و10 كيلو عجينة طعمية و5 كيلو كفتة و25 كيلو أرز مطهي و90 لتر زيت طعام محروق و60 كيلو أواني طعام، وتم سحب عدد 12 عينة للفحص وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 19 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وغلق 7 منشآت لوجود خطر داهم ولعدم وجود ترخيص.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

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