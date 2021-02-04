السيول تغلق طرقًا رئيسية فى جنوب سيناء

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، منذ قليل، أنه تم غلق مجموعة من الطرق الرئيسية بجنوب سيناء.وأشارت إلى أنه تم غلق طريق فيران حتى أبورديس، وطريق طابا اتجاه النقب، والطريق في الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاه النفق وتحويله إلى الطريق القديم حتى مدينة طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد وذلك لوجود سيول.وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.