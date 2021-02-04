حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 4 فبراير 2021

قدمت مروة نصر خبيرة الأبراج، وقارئة التاروت حظك اليوم الخميس 4 فبراير لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيًا:من الواضح أن هناك عدم توازن بين حياتك الشخصية والمهنية، من الأفضل أن تكمل جميع مهامك في الوقت المحدد، لكي تحدث مشكلة مع رؤسائك أو أحد أصدقائك في العمل.عاطفيًا:لأول مرة سوف تستطيع أن تستجمع ثقتك بنفسك لوضع الحدود في علاقتك العاطفية، وستكون واضح جدا بشأن ما لاتريده في علاقتك معه وستبدأ في أخذ خطوات في ذلك.صحيًا:كن حذرًا من التعامل مع الأشياء الساخنة والأدوات الكهربائية، أنت تتعرض لنوبات كثيرة من النسيان والسرحان فكن حذر.