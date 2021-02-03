مطلوب القبض عليه.. جواهرجى يستولى على 30 مليون جنيه من أهالى القليوبية

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث جهودها للقبض على "مستريح" في قليوب استولى على أموال المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب، وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها قرابة 30 مليون جنيه واستولى عليها وفر هاربا خارج البلاد وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجى بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن. ن، 52 سنة"، جواهرجي، استولى على قرابة 30 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفعه الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب للخارج.وتكثف الجهود للقبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.