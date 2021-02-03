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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسئولة حياة كريمة بالدقهلية: النهوض بمراكز الشباب والمستشفيات خلال عام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:59 م
حياة كريمة
حياة كريمة
عمرو الحوتى
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قالت منال الغندور، السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، مسئول مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، إن ٢٦ قرية على مستوى مركز شربين تستفيد من المبادرة.
وأضافت «الغندور» أن المبادرة تستهدف قطاعات الثروة الحيوانية والمستشفيات والمراكز الاجتماعية والصرف الصحى والإنارة العامة والوحدات الاجتماعية ومراكز الشباب والرياضة، وجميع تلك الجهات سيتم النهوض بها، مشددة على أن كل القرى سيتم العمل بها بالتوازى، للانتهاء من تطويرها خلال سنة واحدة.
وأشارت السكرتير المساعد إلى الانتهاء من استطلاع آراء الأهالى بالقرى المدرجة بالمبادرة، وعمل مسح ميدانى للتأكد من الأعمال المطلوبة على الواقع بنطاق القرى، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى فى قطاعات المرافق؛ لتشمل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والاتصالات والكهرباء، ورصف الطرق الداخلية والطرق الرابطة، وتوصيل الغاز الطبيعى، ومشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والطب البيطرى. وأوضحت أن القرى التى تم اختيارها تشمل قرى أبوجلال والإحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر أبوزاهر والعزب التابعة لها وكفر الأطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق.


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