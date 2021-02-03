نائب التنسيقية يتدخل لحل أزمة تكدس كوبري الجلاتمة بمركز منشأة القناطر

واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتهم وفعاليتهم الخدمية للمواطنين واحتكاكهم مع مشكلاتهم في المحافظات المختلفة؛ مع المضي قدمًا في عملهم التشريعي تحت قبة البرلمان.وقام النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، بالمساهمة في حل مشكلة التكدس المرورى بمنطقة كوبرى الجلاتمة بمركز منشأة القناطر، وتم ترميم كشك نقطة المرور الكائن بكوبرى الجلاتمه وتفعيل خدمة رجال شرطة المرور لتنظيم الحركة المرورية بالطريق منعًا للتزاحم وتيسيرًا على المواطنين.ويعاني المواطنين منذ سنوات طويلة من مشكلة التكدس المروري في هذه المنطقة، حيث تقدم كلًا من أحمد عبدالسلام وخالد رواش بطلب للنائب لحل مشكلة التكدس المرورى بمنطقة كوبرى الجلاتمة.ويستقبل نائب التنسيقية مشاكل المواطنين بمقره الانتخابي للعمل علي حل المشاكل بشكل عاجل.