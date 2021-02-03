رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المليشيات تحرق منازل سوريين بجوار قاعدة تركية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:11 م
المليشيات
المليشيات
محمد عمر
طباعة
أحرقت مليشيا فرقة الحمزة، 4 منازل في محيط قاعدة تركية بريف تل تمر، بينما وصلت تعزيزات عسكرية تصل إلى قواعد تركية ضمن مناطق عملية نبع السلام التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، أن عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا أضرمت النيران في 4 منازل لعائلات مهجرة، في قرية قرية القاسمية في ريف تل تمر، بالقرب من النقطة العسكرية التركية المتواجدة في القرية.

كما استقدمت القوات التركية أسلحة ثقيلة من بينها دبابات إلى القواعد التركية في أم عشبة وباب الخير، فيما أرسلت القوات التركية تعزيزات مماثلة في الأسبوع الفائت.

وكان المرصد السوري رصد في 7 يناير الماضي وصول قوات خاصة تركية إلى مدينة رأس العين ضمن مناطق نبع السلام في ريف الحسكة، حيث تمركزت تلك القوات في قاعدة عسكرية تركية خلف المشفى الوطني في المدينة، وتتكون تلك القوات مما يزيد عن 250 عنصرًا، قدموا من تركيا، لضبط أمن المنطقة والسيطرة على التفجيرات والانفلات الأمني في مدينة رأس العين وريفها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد منطقة الأبراج والحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

الصور

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق