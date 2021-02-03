المليشيات تحرق منازل سوريين بجوار قاعدة تركية

أحرقت مليشيا فرقة الحمزة، 4 منازل في محيط قاعدة تركية بريف تل تمر، بينما وصلت تعزيزات عسكرية تصل إلى قواعد تركية ضمن مناطق عملية نبع السلام التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، أن عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا أضرمت النيران في 4 منازل لعائلات مهجرة، في قرية قرية القاسمية في ريف تل تمر، بالقرب من النقطة العسكرية التركية المتواجدة في القرية.كما استقدمت القوات التركية أسلحة ثقيلة من بينها دبابات إلى القواعد التركية في أم عشبة وباب الخير، فيما أرسلت القوات التركية تعزيزات مماثلة في الأسبوع الفائت.وكان المرصد السوري رصد في 7 يناير الماضي وصول قوات خاصة تركية إلى مدينة رأس العين ضمن مناطق نبع السلام في ريف الحسكة، حيث تمركزت تلك القوات في قاعدة عسكرية تركية خلف المشفى الوطني في المدينة، وتتكون تلك القوات مما يزيد عن 250 عنصرًا، قدموا من تركيا، لضبط أمن المنطقة والسيطرة على التفجيرات والانفلات الأمني في مدينة رأس العين وريفها.