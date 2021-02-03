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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوثة أممية لدى ليبيا: المرشحون وقعوا تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:09 م
ستفاني ويليامز
ستفاني ويليامز
عبير سليم - محمد عمر
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أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة لدي ليبيا، ستفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، البدء في مناقشة أعضاء ملتقي الحوار السياسي لوضع القوائم للمرشحين لتولي المناصب التنفيذية.

وقالت ويليامز في تصريحات مساء اليوم، إنه يجب الالتزام من قبل من سيحصلون على المناصب الجديدة بالاستقالة من مناصبهم التي يشغلونها حاليا.

وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن جلسة الاستماع خلال الحوار السياسي بجنيف كانت تفاعلية، وردود المترشحين كانت إيجابية للغاية.

وأضافت: "طلبنا من المترشحين للسلطة التنفيذية التوقيع على تعهد بالالتزام بخريطة الطريق وموعد الانتخابات القادم".

وأكدت ويليامز أنهم طلبوا من المترشحين التعهد بقبول نتائج التصويت على نظام القوائم الانتخابية، كما طلبوا من المترشحين لرئاسة الحكومة التوقيع على تعهد بالالتزام بالتوزيع الجغرافي وإشراك المرأة في تشكيلة الحكومة.

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