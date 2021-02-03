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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة تفكيك نظام البشير تنفي اعتقال الجيش لأحد أعضائها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:31 م
البشير
البشير
محمد عمر
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نفت لجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير واسترداد الأموال العامة، اليوم الأربعاء، اعتقال الجيش للدكتور صلاح مناع عضو اللجنة، مؤكدة أن هذه أخبار عارية من الصحة.

وأكدت اللجنة، في بيان، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن عضو اللجنة العليا للتفكيك كان في مأمورية تخص اللجنة خارج الولاية، عاد منها اليوم. وهو يمارس عمله كالمعتاد، لم تتصل به أي جهة للقبض عليه أو استدعائه، وتؤكد اللجنة أن مناع يؤدي دوره في تفكيك نظام الثلاثيين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وفقا للقانون المجاز للجنة وسلطاتها.

وأشارت اللجنة إلى أن معركة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لا يمكن اختزالها في أفراد، بل هو مشروع أصيل تبناه الشعب السوداني عبر ثورته المجيدة وهذه اللجنة موجودة بإرادة الشعب التي ترجمتها نصوص الوثيقة الدستورية وهي تفكيك بنية التمكين السياسي والأمني والاقتصادي لنظام الثلاثين من يونيو.

وتعهدت اللجنة بالعمل بجد وتجرد وفاءً للشعب السوداني المسحوق لأكثر من ثلاثين عامًا واجلالًا للشهداء الأكارم صانعي هذا المشهد، وذلك حسب البيان.

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